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Актора фільму Сенцова "Носоріг" зняли з рейсу в Борисполі – він летів на кінофестиваль у Венецію

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 18:48
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Активіст Сергій Філімонов дебютував як актор в новому фільмі Олега Сенцова "Носоріг" і збирався летіти на прем'єру фільму, яка відбудеться завтра на Венеційському кінофестивалі
Сергія Філімонова зняли з рейсу в "Борисполі"
Сергія Філімонова зняли з рейсу в "Борисполі" / Фото: facebook.com/RhinoMovie

В аеропорту "Борисполя" Сергія Філімонова зняли з рейсу, тому він не зможе потрапити на сьогоднішній преспоказ фільму "Носоріг" про буремні 90-ті в Україні. Однак актор-аматор уже взяв квиток на інший літак, тому встигне потрапити на завтрашню прем'єру на Венеційському кінофестивалі.

Як повідомив Telegram-канал видання "Страна", Сергію Филимонову, як підозрюваному за погром Офісу президента, виїзд за кордон заборонений. У своєму Facebook-акаунте Філімонов відповів, що буде розбиратися у ситуації.

Будемо зараз з'ясовувати що трапилося. У мене вже є квитки на інший літак, завтра буду на прем'єрі! Спасибі всім хто хвилюється! – написав Сергій.

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Сергія Філімонова зняли з літака в аеропорту "Бориспіль"
Сергія Філімонова зняли з літака в аеропорту "Бориспіль" / Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Про що фільм "Носоріг" Олега Сенцова?

Сюжет розповідає про молодого хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Герою доведеться зіткнутися з бійками, вбивствами, втратою сім'ї та іншими подіями, які призводять його абсолютно не туди, куди він очікував. Попри те, що жорстокість була нормою в 90-х, залишалася і надія, тому герой усвідомлює свої помилки минулого і намагається їх виправити.

Головні ролі зіграли Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.

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Світова прем'єра кінострічки відбудеться в конкурсній секції Венеційського кінофестивалю – "Горизонти".

Дивіться трейлер фільму "Носоріг":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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