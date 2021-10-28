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Актриса Ксенія Мішина зізналася, чи разом вони з Олександром Еллертом

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 жовтня, 21:37
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Довгий час шанувальники української актриси здогадувалися – розлучилася вона зі своїм коханим гумористом Олександром Еллертом чи зіркова пара все ще у стосунках
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Вперше про те, що пара возз'єдналася, заговорили наприкінці літа цього року. Тоді Ксенію Мішину та Олександра Еллерта помітили на вечірці на честь весілля їхніх друзів. Екс-закохані обіймалися та виглядали дуже щасливими. Нещодавно гуморист та ведучий Олександр Еллерт опублікував у Instagram сторіз із Ксенією – показав, як вони знову проводили час разом, граючи у сквош.

Але сьогодні Мішина здивувала своїх підписників зізнанням, що, виявляється, пара все-таки розлучилася. У Ксенії запитали, які у неї з Олександром стосунки, на що вона відповіла:

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Багато питань на одну й ту саму тему. Відповідаю всім: у нас немає стосунків і ми не разом, – сказала актриса.

Більше ніяких подробиць розлучення Ксенія не розкрила.

Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Нагадаємо, що історія кохання Мішиної та Еллерта почалася ще на проекті "Холостячка" де пара і познайомилася. У фіналі шоу Ксенія обрала Олександра, і після цього вони тривалий час були разом. Закохані часто публікували фото зі спільних фотосесій і зізнавалися в почуттях. Але якось актриса написала довгий пост в Instagram, де оголосила, що "це кінець і вони більше не пара".

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Марина Григоренко
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