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Актриса Ліза Зайцева пішла від абьюзера і знайшла нове кохання на зйомках серіалу

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
27 серпня, 16:30
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30 вересня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра комедійного серіалу "Люся Інтерн". Одного з інтернів зіграла Ліза Зайцева.
Актриса Ліза Зайцева зустріла любов на проекті «Люся Інтерн»
Актриса Ліза Зайцева зустріла любов на проекті «Люся Інтерн» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У серіалі "Люся Інтерн", прем'єра якого відбудеться через кілька днів, Ліза Зайцева зіграла інтерна Ксюшу. Актриса зізналася, що в реальному житті у неї були дуже важкі абьюзівні стосунки. І їй знадобився час і психотерапія, щоб пережити минулий досвід:

Мій колишній чоловік недобре зі мною поводився. Я вже давно пішла від нього і відразу ж звернулася до психолога. Я надто турботлива людина, тому розчинилася в стосунках і зовсім не думала про себе. А мій колишній чоловік цим користувався.

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За словами актриси, в її шлюбі було і емоційне насильство, і фізичне.

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Ліза каже, що минулі стосунки навчили її цінувати себе. Зараз в життя зірки серіалу з'явилась прекрасна людина. Актриса впевнена, все завдяки тому, що вона пропрацювала свої попередні стосунки і дуже сильно змінилася.

З'ясувалося, що нове кохання Ліза Зайцева зустріла на проекті "Люся Інтерн". Так як її героїня в ситкомі руденька, актриса відправилася в салон фарбувати волосся, чого раніше ніколи не робила. Але на цей же час була записана ще одна людина;

Мене фарбують, він заходить, і перукар каже йому: "Привіт! Ти розлучився? Тепер завидний жених". На що він відповідає: "Ні! Я хочу побути один". Я повертаюся і погоджуюся з ним: "Як я вас розумію. Я теж хочу побути одна".

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На наступний день, говорить актриса, той самий чоловік запросив її на вечерю і вона погодилася, хоча раніше завжди відповідала відмовою.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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