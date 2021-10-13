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Акторка Поліна Василина зізналася, що знала про домаганнях Талашка, але мовчала

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 жовтня, 11:31
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Відома українська акторка прокоментувала секс-скандал навколо зірки фільму "В бій йдуть тільки "старики"
Українська акторка прокоментувала секс-скандал навколо Володимира Талашко
Українська акторка прокоментувала секс-скандал навколо Володимира Талашко / Фото: Instagram

Українська актриса зізналася, що чуло про домагання Володимира Талашка до студенток ще до того як вибухнув скандал . Поліна Василина зазначила, це було відомо всім в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого.

Поліні Василині соромно, що вона про це мовчала.

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Мені в якийсь момент стало не по собі від того, що я начебто відчула себе співучасницею, тому що я, як і багато студентів, знала про це. Але мене це не стосувалося, слава богу, – сказала Поліна Василина в інтерв'ю ЖВЛ.

Актриса Поліна Василіна
Актриса Поліна Василіна / Фото: Facebook-сторінка Поліни Василіни

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

На початку серпня легендарного радянського і українського актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив в Facebook . В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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