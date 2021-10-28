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Актриса Тетяна Ратнікова розповіла про розлучення та романи на знімальному майданчику

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 жовтня, 13:42
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Нещодавно на каналі "Україна" відбулася прем'єра мелодрами "Місце під сонцем", де головну роль зіграла Тетяна Ратнікова. Актриса поділилася подробицями особистого життя
Актриса Тетяна Ратнікова в серіалі зіграє головну героїню Марту
Актриса Тетяна Ратнікова в серіалі зіграє головну героїню Марту / Фото: пресслужба

У новій гостросюжетній драмі вона зіграла роль Марти – дівчини з провінції, яка після звинувачення у вбивстві зіштовхується з низкою інтригуючих подій.

Під час зйомок акторка практично живе у павільйоні – на особисте залишиться мало часу. Чи були службові романи вона не зізнається, лише каже, що закохатися на знімальному майданчику цілком можливо.

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Якщо зустрічаєш людину, у вас сходяться енергії, ви закохуєтесь одне в одного – то яка різниця, де відбулася ця зустріч? Це просто стереотип: люди думають, що якщо актори грають кохання, то вони й справді закохані. Але до життя це зазвичай не має жодного відношення, – ділиться Тетяна.

/ Фото: Инстаграм

У героїні Тані за сюжетом складна любовна лінія , як виявилося, у житті актриси теж – вона у розлученні.

Тому я не розповідаю про заміжжя. Це частина мого життя, і я дуже вдячна своєму колишньому чоловікові – він багато чому мене навчив, через багато всього ми пройшли разом. У мене немає жодної образи, – розповідає Ратнікова.

Але самотності актриса не відчуває, адже в неї є людина, яка може підтримати і завжди поряд – сестра-близнючка.

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Катюша старша, вона на п'ять хвилин з'явилася раніше на світ. Прийнято думати, що старший і є лідером, але це не так: у різні періоди життя в нас лідером була то Катя, то я. Я завжди була гіпервідповідальною: намагалася контролювати всі її вчинки, оберігала від речей, які мені здавались небезпечними, – згадує Таня.

Зараз вони із сестрою теж зберігають близькі стосунки, але актриса намагається менше втручатися в її життя:

Ми дві різні особистості і впливати на її вибір я просто не маю права, – каже Ратнікова.

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Марина Григоренко
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