Актриса Тетяна Ратнікова розповіла про розлучення та романи на знімальному майданчику

Нещодавно на каналі "Україна" відбулася прем'єра мелодрами "Місце під сонцем", де головну роль зіграла Тетяна Ратнікова. Актриса поділилася подробицями особистого життя

Актриса Тетяна Ратнікова в серіалі зіграє головну героїню Марту / Фото: пресслужба

У новій гостросюжетній драмі вона зіграла роль Марти – дівчини з провінції, яка після звинувачення у вбивстві зіштовхується з низкою інтригуючих подій.

Під час зйомок акторка практично живе у павільйоні – на особисте залишиться мало часу. Чи були службові романи вона не зізнається, лише каже, що закохатися на знімальному майданчику цілком можливо.

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Якщо зустрічаєш людину, у вас сходяться енергії, ви закохуєтесь одне в одного – то яка різниця, де відбулася ця зустріч? Це просто стереотип: люди думають, що якщо актори грають кохання, то вони й справді закохані. Але до життя це зазвичай не має жодного відношення, – ділиться Тетяна.

/ Фото: Инстаграм

У героїні Тані за сюжетом складна любовна лінія , як виявилося, у житті актриси теж – вона у розлученні.

Тому я не розповідаю про заміжжя. Це частина мого життя, і я дуже вдячна своєму колишньому чоловікові – він багато чому мене навчив, через багато всього ми пройшли разом. У мене немає жодної образи, – розповідає Ратнікова.

Але самотності актриса не відчуває, адже в неї є людина, яка може підтримати і завжди поряд – сестра-близнючка.

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Катюша старша, вона на п'ять хвилин з'явилася раніше на світ. Прийнято думати, що старший і є лідером, але це не так: у різні періоди життя в нас лідером була то Катя, то я. Я завжди була гіпервідповідальною: намагалася контролювати всі її вчинки, оберігала від речей, які мені здавались небезпечними, – згадує Таня.

Зараз вони із сестрою теж зберігають близькі стосунки, але актриса намагається менше втручатися в її життя:

Ми дві різні особистості і впливати на її вибір я просто не маю права, – каже Ратнікова.

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