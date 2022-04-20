Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Що з королевою?

Новий Ахтем

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Олександр Скичко зізнався, що не бачився із вагітною дружиною з першого дня війни

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 09:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скичко дав ексклюзивне інтерв'ю програмі Зірковий шлях
Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева
Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Війна змінила все життя. Олександр Скичко та його дружина Єлизавета Юрушева знали, що таке стосунки на відстань ще до війни. Він жив – Черкасах, а вона у Києві. Однак тепер відстань між подружжям стала ще більшою. Вагітна Єлизавета з дітьми змушена була виїхати за кордон.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" політик зізнався, що не бачив своєї дружини з початку війни.

Реклама

Це останній, дев'ятий, місяць фактично, він може зараз народити будь-якої миті. Це складніше в кілька разів, але я вдячний дружині, що вона з розумінням ставиться до цієї ситуації, наскільки це можливо. Іноді це складно дається, ми це переживаємо разом.

Олександр додав, що все одно їм набагато легше, ніж багатьом людям, котрі сьогодні втратили житло або перебувають на лінії фронту.

Ми не так уявляли вагітність і пологи, але є як є

Нагадаємо, пара пов'язала себе узами шлюбу у 2017 році. Єлизавета – дочка відомого українського підприємця Леоніда Юрушева. Олександр та Єлизавета виховують двох дітей – сина Юрушевого від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Наразі Єлизавета вагітна втретє.

Реклама

Олександр Скичко та Єлизавета Юрушева з дітьми
Олександр Скичко та Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина Скичко також займається благодійністю та очолює фонд "Обираємо майбутнє разом", який допомагає дітям. Єлизавета має бутики жіночого одягу.

Раніше Тарас Тополя та Alyosha зізналися, як війна вплинула на їхні стосунки.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про найголовніше.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти