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ALEKSEEV повернувся до Києва разом з дівчиною-росіянкою з ВІА Гри: Тепер це назавжди

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 травня, 10:39
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Співак дав зрозуміти, що його кохана Уляна Синецька повертатися на Росію більше не планує
Микита Алєксєєв разом з Уляною Синецькою у Києві
Микита Алєксєєв разом з Уляною Синецькою у Києві

Alekseev (Микита Алексєєв) вже тривалий час перебуває у романтичних стосунках з учасницею гурту "ВІА Гра", росіянкою Уляною Синецькою. Заради коханого дівчина майже чотири роки тому переїхала до України. А тепер вона серйозно задумалася про те, щоб стати повноправною громадянкою нашої країни.

Коли почалася повномасштабна війна, то Уляна Синецька перебувала у Європі. І ось днями вона з Alekseev разом приїхали до Києва.

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Про свій приїзд до столиці України парочка повідомила у Instagram досить сомволічно – у День Києва, який українці відзначали 29 травня. Так, артист привітав місто з 1540-річчям та показав нове фото зі своєю коханою та їхнім французьким бульдогом Нео.

Парочка на прогулянці зі своїм песиком у Києві
Парочка на прогулянці зі своїм песиком у Києві

Моє рідне місто, сьогодні в тебе день народження і я щасливий, що ми повернулися! Вірю і знаю, що тепер це назавжди! Квітни і розвивайся, щоб всі твої мешканці жили щасливо під мирним небом. Люблю понад усе, – написав артист.

Очевидно, закохані повернулися жити до столиці назавжди. Вони сподіваються, що їм більше не доведеться кудись виїжджати.

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Коротко про обраницю Алєксєєва

26-річна Уляна Синецька родом із Тюменської області. Вона на три роки молодша за свого хлопця.

З 2018 року дівчина є учасницею "ВІА Гри". Вона брала участь в російських "Голосі" і "Фабриці зірок".

У червні 2019 року Синецька з'явилася на премії "МУЗ-ТВ" з ALEKSEEV. Пара також відвідала разом премію M1 Awards. Пізніше Синецька і Алексєєв підтвердили свої стосунки.

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Alekseev запевняє, що Уляна засуджує РФ за розв'язану війну в Україні та прагне змінити громадянство на українське. Втім сама дівчина ніяких заяв публічно не робить.

Зазначимо, що чимало українських зірок повернулись додому. Так, MamaRika, не витримавши розлуки з чоловіком, повернулась до країни з 9-місячним сином.

Також ексдружина Потапа та продюсерка Ірина Горова повернулася до Києва і більше не хоче жити у Європі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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