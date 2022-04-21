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Олексій Суханов: У мене відчуття бридливості та огидності від країни, яка називалася Росія

Інтерв'ю
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 17:11
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Ексклюзивно в інтерв'ю сайту "Сьогодні" Олексій Суханов розповів про службу в теробороні, відносини з росіянами та захоплення українським народом
Олексій Суханов
Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Змінити стильний костюм на незручний бронежилет, а замість світлої телестудії стояти під дощем та на холоді – такі нинішні реалії багатьох українських зірок. Серед них і телеведучий Олексій Суханов.

Сьогодні ведучий каналу "Україна" разом з іншими українцями захищає Київ у лавах територіальної оборони.

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Не зміг залишатися осторонь

Взяти до рук зброю і піти захищати свою країну – не просто рішення, але, як зізнається Суханов, він не зміг вчинити інакше. Навіть відсутність армійського досвіду не вплинула на бажання телеведучого захищати інтереси Києва.

Багато киян, українців виявили небайдужість і спробували зробити все для своєї країни, щоб не залишатися осторонь, бо зараз це найнижче і найнегідніше, що може зробити людина. Тому ми з сусідом записалися в тероборону і робимо все, що від нас вимагається: виконуємо накази командира, допомагаємо в інформаційному секторі, ми робимо все те, що потрібно , – розповів Суханов.

Олексій Суханов служить у теробороні Києва
Олексій Суханов служить у теробороні Києва / Фото: instagram.com/suhanov.official

Телеведучий зізнається, що в такі моменти він забуває про проблеми зі здоров'ям, про невміння тримати зброю, несприйняття військового життя – все це стає абсолютно порожнім та недоречним.

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Зараз багато хто думає, що служба знаменитостей у ТрО чи ЗСУ відрізняється від служби простих українців і у зірок є якісь привілеї, але Олексій розвінчує цей міф і запевняє, що сам би ніколи не скористався жодними перевагами.

Сьогодні це все нісенітниця. Я б ніколи не погодився на якісь привілеї, послаблення, ні, звичайно. Ми маємо бути зараз як один, незалежно від статусу та віку, всі маємо бути згуртовані і це найголовніше, – розповідає Суханов.

Побратими підтримали телеведучого
Побратими підтримали телеведучого / Фото: instagram.com/suhanov.official

Зв'язок з рідними та колегами з РФ

А ось радитися зі своїми рідними з Росії та розповідати їм про свою службу у ТрО Олексій Суханов не поспішає. За словами ведучого, зараз його зовсім не цікавить думка родичів.

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Я ні з ким не радився. Це моє рішення та моє особисте життя, мене зовсім не цікавить їхня думка і як вони це сприйняли, – відповідає ведучий.

І хоч з рідними Суханов підтримує зв'язок, всі контакти зі своїми колишніми російськими колегами він обірвав і не хоче мати нічого спільного з ними.

Я не спілкуюся з колегами з Росії, і я не маю бажання починати спілкування. Немає бажання розмовляти з хворими людьми, з ними повинні говорити фахівці, в даному випадку психіатри, – каже Суханов.

Росія тепер Оркія

Що ж стосується ставлення до інших росіян, телеведучий упевнений, що під час війни не може бути тонів і півтонів.

У мене не те що ненависть, у мене відчуття бридливості та огидності від країни, яка раніше називалася Росія, для мене це тепер Оркія. Мені все одно, що буде там, вони можуть робити все що завгодно: влаштовувати змагання з кидання коржів з коров'ячого г**на, вони можуть обмазуватися ним. Головне, щоб вони сиділи у своїй клоаці, булькали і не лізли до цивілізованого світу, – ділиться ведучий.

Суханов не хоче мати нічого спільного з Росією
Суханов не хоче мати нічого спільного з Росією / Фото: instagram.com/suhanov.official

Суханов зізнався, що до останнього не вірив у те, що РФ може розпочати військове вторгнення в Україну. На думку ведучого, жахи, які зараз відбуваються в Україні, є неприпустимими у сучасному світі.

Я знав, що він пи***уватий, але я не знав, що настільки. Вести таку війну, яка нищить все живе, може дозволити собі мозок, просочений гебістською ідеологією закомплексованої людини, яка чомусь вирішила, що вона золотий ковпак, – говорить про Путіна Суханов.

Ведучий поділяє думку про те, що сьогодні Росія стала новим символом фашизму, а всі ті, хто підтримав цей режим, мають бути покарані.

Якщо говорити про рашизм як нову версію фашизму, про нацизм, то, звичайно, це Росія і режим Путіна, і всі ті йолопи, які його підтримують. Незалежно від їхніх статусів, це істоти, психічно хворі люди. Нормальна людина зі здоровим глуздом і з нормальною психікою не може це прийняти і стати на їхній бік, а ось це нутро путінізму... його потрібно викорінювати на корені, – висловився Суханов.

Українці вражають

Дивлячись на те, що зараз відбувається у світі, Олексій Суханов ще раз переконався в тому, що український народ значно сильніший, ніж багато хто думає. За словами ведучого, поки інші світові лідери розводять руками, Україна будує державу з новою сильною політикою.

Я захоплююся президентом Зеленським, який не просто показав свою особистість історичну, він став фундатором нової політичної дипломатії миру, коли речі називають своїми іменами, коли людина не грає в двож**ість, а гне свою лінію, – сказав свою думку Суханов.

Сьогодні ведучий зізнається, що щасливий бути громадянином України й не перестає захоплюватися силою духу українського народу.

Бути українцем – це велика честь! Я дивлюсь на українців: на хлопців на передовій, на волонтерів, двірників на вулиці, на простих людей і захоплююсь! Я дякую Господу за те, що я послухав себе і у 2014 році ухвалив правильне рішення, – розповів Суханов.

Олексій Суханов пишається бути громадянином України
Олексій Суханов пишається бути громадянином України / Фото: instagram.com/suhanov.official

Раніше про свою службу у теробороні в інтерв'ю розповів Микита Добринін.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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