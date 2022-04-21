Олексій Суханов: У мене відчуття бридливості та огидності від країни, яка називалася Росія

Змінити стильний костюм на незручний бронежилет, а замість світлої телестудії стояти під дощем та на холоді – такі нинішні реалії багатьох українських зірок. Серед них і телеведучий Олексій Суханов.
Сьогодні ведучий каналу "Україна" разом з іншими українцями захищає Київ у лавах територіальної оборони.
Не зміг залишатися осторонь
Взяти до рук зброю і піти захищати свою країну – не просто рішення, але, як зізнається Суханов, він не зміг вчинити інакше. Навіть відсутність армійського досвіду не вплинула на бажання телеведучого захищати інтереси Києва.
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Багато киян, українців виявили небайдужість і спробували зробити все для своєї країни, щоб не залишатися осторонь, бо зараз це найнижче і найнегідніше, що може зробити людина. Тому ми з сусідом записалися в тероборону і робимо все, що від нас вимагається: виконуємо накази командира, допомагаємо в інформаційному секторі, ми робимо все те, що потрібно , – розповів Суханов.
Телеведучий зізнається, що в такі моменти він забуває про проблеми зі здоров'ям, про невміння тримати зброю, несприйняття військового життя – все це стає абсолютно порожнім та недоречним.
Зараз багато хто думає, що служба знаменитостей у ТрО чи ЗСУ відрізняється від служби простих українців і у зірок є якісь привілеї, але Олексій розвінчує цей міф і запевняє, що сам би ніколи не скористався жодними перевагами.
Сьогодні це все нісенітниця. Я б ніколи не погодився на якісь привілеї, послаблення, ні, звичайно. Ми маємо бути зараз як один, незалежно від статусу та віку, всі маємо бути згуртовані і це найголовніше, – розповідає Суханов.
Зв'язок з рідними та колегами з РФ
А ось радитися зі своїми рідними з Росії та розповідати їм про свою службу у ТрО Олексій Суханов не поспішає. За словами ведучого, зараз його зовсім не цікавить думка родичів.
Я ні з ким не радився. Це моє рішення та моє особисте життя, мене зовсім не цікавить їхня думка і як вони це сприйняли, – відповідає ведучий.
І хоч з рідними Суханов підтримує зв'язок, всі контакти зі своїми колишніми російськими колегами він обірвав і не хоче мати нічого спільного з ними.
Я не спілкуюся з колегами з Росії, і я не маю бажання починати спілкування. Немає бажання розмовляти з хворими людьми, з ними повинні говорити фахівці, в даному випадку психіатри, – каже Суханов.
Росія тепер Оркія
Що ж стосується ставлення до інших росіян, телеведучий упевнений, що під час війни не може бути тонів і півтонів.
У мене не те що ненависть, у мене відчуття бридливості та огидності від країни, яка раніше називалася Росія, для мене це тепер Оркія. Мені все одно, що буде там, вони можуть робити все що завгодно: влаштовувати змагання з кидання коржів з коров'ячого г**на, вони можуть обмазуватися ним. Головне, щоб вони сиділи у своїй клоаці, булькали і не лізли до цивілізованого світу, – ділиться ведучий.
Суханов зізнався, що до останнього не вірив у те, що РФ може розпочати військове вторгнення в Україну. На думку ведучого, жахи, які зараз відбуваються в Україні, є неприпустимими у сучасному світі.
Я знав, що він пи***уватий, але я не знав, що настільки. Вести таку війну, яка нищить все живе, може дозволити собі мозок, просочений гебістською ідеологією закомплексованої людини, яка чомусь вирішила, що вона золотий ковпак, – говорить про Путіна Суханов.
Ведучий поділяє думку про те, що сьогодні Росія стала новим символом фашизму, а всі ті, хто підтримав цей режим, мають бути покарані.
Якщо говорити про рашизм як нову версію фашизму, про нацизм, то, звичайно, це Росія і режим Путіна, і всі ті йолопи, які його підтримують. Незалежно від їхніх статусів, це істоти, психічно хворі люди. Нормальна людина зі здоровим глуздом і з нормальною психікою не може це прийняти і стати на їхній бік, а ось це нутро путінізму... його потрібно викорінювати на корені, – висловився Суханов.
Українці вражають
Дивлячись на те, що зараз відбувається у світі, Олексій Суханов ще раз переконався в тому, що український народ значно сильніший, ніж багато хто думає. За словами ведучого, поки інші світові лідери розводять руками, Україна будує державу з новою сильною політикою.
Я захоплююся президентом Зеленським, який не просто показав свою особистість історичну, він став фундатором нової політичної дипломатії миру, коли речі називають своїми іменами, коли людина не грає в двож**ість, а гне свою лінію, – сказав свою думку Суханов.
Сьогодні ведучий зізнається, що щасливий бути громадянином України й не перестає захоплюватися силою духу українського народу.
Бути українцем – це велика честь! Я дивлюсь на українців: на хлопців на передовій, на волонтерів, двірників на вулиці, на простих людей і захоплююсь! Я дякую Господу за те, що я послухав себе і у 2014 році ухвалив правильне рішення, – розповів Суханов.
Раніше про свою службу у теробороні в інтерв'ю розповів Микита Добринін.