Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Скандал з Zivert

МакSим гірше

Пам'яті Ступки

LOBODA про українців

Усі бояться Гаррі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Олексій Суханов не може отримати український паспорт: Пропонували заплатити 10 тис. доларів

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
23 липня, 13:41
Копіювати лінк
Ведучий "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" приїхав з Росії в 2012 році. З початком військових дій на Донбасі Олексій прийняв рішення залишитися і працювати в Україні
Олексій Суханов до сих пір не отримав паспорт громадянина України
Олексій Суханов до сих пір не отримав паспорт громадянина України / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Олексія Суханова, паспорт громадянина України він досі не може отримати через проблеми в українському законодавстві. Все як завжди: щоб отримати документ, потрібна довідка, а щоб отримати довідку – потрібна ще одна довідка, але тільки з Росії, куди ведучий зараз повернутися не може.

Володимир Олександрович (Володимир Зеленський, президент України – Ред.) підписав указ про громадянство. Петро Олексійович (Петро Порошенко, екс-президент України – Ред.) цього не робив, ну, я не знаю чому ... Я не стверджую, особисто мені тодішній президент про це нічого не говорив, але мені запропонували заплатити 10 тисяч доларів. Для того щоб прискорити цю процедуру, я не знаю, що входило в той "пакет", – поділився Суханов в програмі "Слава +".

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами Олексія, він розумів, що повернутися в Росію він не зможе, але відмовився вирішувати питання з громадянством за допомогою грошей.

Суханов вважає, що українська влада повинна зробити виняток для тих людей, які опинилися в подібній "пастці": якщо людина підтримує Україну і визнає агресію Росії проти нашої країни, але при цьому є громадянином РФ, їй мають спростити процедуру отримання українського громадянства.

На думку Олексія, особливо це повинно стосуватися всіх бійців АТО, які з початку військових дій на Донбасі воюють на боці України, але є громадянами Росії.

Раніше ми показували, як виглядав Олексій Суханов в дитинстві.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Сухановим для "Слави +":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
Лобода вперше прокоментувала концерт в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова, коли здається і розумієш, що самій важкенько буде. Страшно відповідальність брати на себе. Але істина проста - не будувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю.

Софія Стужук блогерка
Стужук звернулася до дівчат
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти