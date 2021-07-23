Олексій Суханов не може отримати український паспорт: Пропонували заплатити 10 тис. доларів

Ведучий "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" приїхав з Росії в 2012 році. З початком військових дій на Донбасі Олексій прийняв рішення залишитися і працювати в Україні

Олексій Суханов до сих пір не отримав паспорт громадянина України / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Олексія Суханова, паспорт громадянина України він досі не може отримати через проблеми в українському законодавстві. Все як завжди: щоб отримати документ, потрібна довідка, а щоб отримати довідку – потрібна ще одна довідка, але тільки з Росії, куди ведучий зараз повернутися не може.

Володимир Олександрович (Володимир Зеленський, президент України – Ред.) підписав указ про громадянство. Петро Олексійович (Петро Порошенко, екс-президент України – Ред.) цього не робив, ну, я не знаю чому ... Я не стверджую, особисто мені тодішній президент про це нічого не говорив, але мені запропонували заплатити 10 тисяч доларів. Для того щоб прискорити цю процедуру, я не знаю, що входило в той "пакет", – поділився Суханов в програмі "Слава +".

Ведучий Олексій Суханов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами Олексія, він розумів, що повернутися в Росію він не зможе, але відмовився вирішувати питання з громадянством за допомогою грошей.

Суханов вважає, що українська влада повинна зробити виняток для тих людей, які опинилися в подібній "пастці": якщо людина підтримує Україну і визнає агресію Росії проти нашої країни, але при цьому є громадянином РФ, їй мають спростити процедуру отримання українського громадянства.

На думку Олексія, особливо це повинно стосуватися всіх бійців АТО, які з початку військових дій на Донбасі воюють на боці України, але є громадянами Росії.

Раніше ми показували, як виглядав Олексій Суханов в дитинстві.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Сухановим для "Слави +":