Олена Мозгова поставила на місце рашиста Охлобистіна: вічно бухою, примітивною та агресивною

Продюсер Олена Мозгова, яка раніше різко висловилася про російських опозиціонерів, не змогла промовчати про скандальну заяву рашиста Івана Охлобистіна.
На своїй сторінці у Facebook продюсер написала пост, у якому дала зрозуміти, що "одноклітинний організм" Охлобистін яскравий показник всього російського суспільства.
Вічно бухом, примітивним і агресивним це не тільки про нього... це властиво всім організмам, які населяють територію раши.. знищити весь світ, якщо не вдасться знищити Україну – це і є їхня національна ідея. Убогі, Україна – свята земля! Знищити її вам не під силу! – відреагувала Мозгова.
Нагадаємо, що п'яний помічник Путіна Іван Охлобистін у телефонній розмові з другом, російським письменником Олександром Ніконовим заявив, що збирається йти воювати проти України та ще й візьме з собою свою дружину. Також Охлобистін підтримав використання ядерної зброї на українській території заради "перемоги Росії".
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Але українка Олена Мозгова чітко дала зрозуміти жалюгідним рашистам, що їм нема чого робити в Україні, адже наш народ не зломити і не підкорити.
Раніше продюсер вже пояснювала чому росіяни так заздрять та ненавидять український народ.