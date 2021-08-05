Олена Мозгова вразила схудненням на 20 кілограмів: фото до і після

Продюсерка викликала захват шанувальників, продемонструвавши результат свого феноменального схуднення. Раніше зірка важила 86 кілограмів

Олена Мозгова показала результат схуднення на 20 кілограмів / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Ексдружина співака Олександра Пономарьова, продюсер Олена Мозгова, яка нещодавно шокувала розпухлою від уколів рукою, скинула 20 кілограмів. Зробити це вдалося їй без тренувань в залі, а всього лише з правильним харчуванням і мінімальними навантаженнями вдома.

Про це продюсер розповіла у своєму Facebook-акаунті, прикріпивши своє фото в джинсах, які вже явно великі за розміром.

Це був непростий, цікавий шлях. І він не закінчився, самовдосконалення ніколи не закінчується, особливо, якщо воно комплексне, і глибинне. Єдина проблема... гардероб, але нехай це буде моєю єдиною життєвою проблемою. P.s. Лікування продовжую, нерви, як сказав лікар, тільки псуються швидко, а відновлюються довго. Отже, не псуйте собі нерви, бережіть себе, – написала Олена Мозгова.

Також продюсерка зазначила, що 86 кілограмів, а саме стільки вона важила раніше, було дуже багато для неї.

Красунею я себе не відчувала, – зізналася Олена Мозгова, відповідаючи на коментар підписниці

Нещодавно Олена Мозгова опублікувала своє фото в топі, продемонструвавши струнку фігуру після схуднення.

Олена Мозгова після схуднення / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Дивіться в ролику про "за" і "проти" бодіпозитиву:

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