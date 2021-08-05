Олена Мозгова вразила схудненням на 20 кілограмів: фото до і після

Ексдружина співака Олександра Пономарьова, продюсер Олена Мозгова, яка нещодавно шокувала розпухлою від уколів рукою, скинула 20 кілограмів. Зробити це вдалося їй без тренувань в залі, а всього лише з правильним харчуванням і мінімальними навантаженнями вдома.
Про це продюсер розповіла у своєму Facebook-акаунті, прикріпивши своє фото в джинсах, які вже явно великі за розміром.
Це був непростий, цікавий шлях. І він не закінчився, самовдосконалення ніколи не закінчується, особливо, якщо воно комплексне, і глибинне. Єдина проблема... гардероб, але нехай це буде моєю єдиною життєвою проблемою. P.s. Лікування продовжую, нерви, як сказав лікар, тільки псуються швидко, а відновлюються довго. Отже, не псуйте собі нерви, бережіть себе, – написала Олена Мозгова.
Також продюсерка зазначила, що 86 кілограмів, а саме стільки вона важила раніше, було дуже багато для неї.
Красунею я себе не відчувала, – зізналася Олена Мозгова, відповідаючи на коментар підписниці
Нещодавно Олена Мозгова опублікувала своє фото в топі, продемонструвавши струнку фігуру після схуднення.
Дивіться в ролику про "за" і "проти" бодіпозитиву:
Дізнайтеся інші новини на тему:
- Олена Мозгова попросила Пономарьова не згадувати її в інтерв'ю. Продюсерці не сподобалося, що у своїх інтерв'ю співак іноді розповідає про стосунки з нею.
- Перед цим Олександр Пономарьов заявив, що Олена Мозгова додається до нього в друзі на Facebook, а потім видаляється.