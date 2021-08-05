Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Меган після пологів

Мумій Тролль на ВДНГ

Трейлер нової Попелюшки

Царик про Green Grey

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Олена Мозгова вразила схудненням на 20 кілограмів: фото до і після

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
5 серпня, 20:30
Копіювати лінк
Продюсерка викликала захват шанувальників, продемонструвавши результат свого феноменального схуднення. Раніше зірка важила 86 кілограмів
Олена Мозгова показала результат схуднення на 20 кілограмів
Олена Мозгова показала результат схуднення на 20 кілограмів / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Ексдружина співака Олександра Пономарьова, продюсер Олена Мозгова, яка нещодавно шокувала розпухлою від уколів рукою, скинула 20 кілограмів. Зробити це вдалося їй без тренувань в залі, а всього лише з правильним харчуванням і мінімальними навантаженнями вдома.

Про це продюсер розповіла у своєму Facebook-акаунті, прикріпивши своє фото в джинсах, які вже явно великі за розміром.

Це був непростий, цікавий шлях. І він не закінчився, самовдосконалення ніколи не закінчується, особливо, якщо воно комплексне, і глибинне. Єдина проблема... гардероб, але нехай це буде моєю єдиною життєвою проблемою. P.s. Лікування продовжую, нерви, як сказав лікар, тільки псуються швидко, а відновлюються довго. Отже, не псуйте собі нерви, бережіть себе, – написала Олена Мозгова.

Також продюсерка зазначила, що 86 кілограмів, а саме стільки вона важила раніше, було дуже багато для неї.

Красунею я себе не відчувала, – зізналася Олена Мозгова, відповідаючи на коментар підписниці

Нещодавно Олена Мозгова опублікувала своє фото в топі, продемонструвавши струнку фігуру після схуднення.

Олена Мозгова після схуднення
Олена Мозгова після схуднення / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Дивіться в ролику про "за" і "проти" бодіпозитиву:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
Джей Ло носить браслет, який Бен подарував їй у 2002-му. Зберігаєте подарунки від колишніх?
Всі обговорюють
Ріанна стала мільярдеркою та найбагатшою співачкою планети
Бути в курсі
Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

Катя Царик режисерка концерту до Дня Незалежності України
Дізнатися більше про концерт
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти