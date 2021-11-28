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Аліна Гросу виконала свій дитячий хіт на великому концерті у Києві

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 17:52
В закладинки
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Артистка нещодавно виступала у Палаці Україна – їй вдалося зібрати кілька тисяч глядачів. Крім сучасних композицій, вона виконала хіт зі свого раннього репертуару
Аліна Гросу заспівала свій дитячий хіт "Море хвилюється"
Аліна Гросу заспівала свій дитячий хіт "Море хвилюється" / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Аліна Гросу, яка зізналася, що не хоче виходити заміж за свого бойфренда Романа Полянського, близько року готувалася до масштабного концерту – глядачі тепер зрозуміли чому.

Виступ співачки супроводжувався складними акробатичними елементами, в яких вона також була задіяна. До того ж, фанатів здивували незвичайні костюми артистки та її балету.

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Аліна Гросу виконала акробатичні трюки на своєму концерті
Аліна Гросу виконала акробатичні трюки на своєму концерті / Фото: Инстаграм

Нині вона часто повертається до своїх ранніх пісень, артистка любить виконувати їх у різних варіаціях. На її першому концерті у Палаці Україна без цього також не обійшлося.

Зірка змусила шанувальників поностальгувати, виконавши "Море хвилюється", яку випустила ще 2004 році. Тоді вона миттєво стала популярною і почала поширюватися на касетах. А кліп на цю пісню зняв відомий відеомейкер Алан Бадоєв.

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@anya_maistrenko_

,? @grosu.official ##grosu ## ## ##

– Anya Maistrenko

Почувши "Море хвилюється", багато фанатів співачки згадали свою юність:

Фото: TikTok

Творчий шлях Аліна розпочала ще у дитинстві – на професійній сцені вона працює з чотирьох років. Тому, будучи ще дитиною, Гросу стала справжньою зіркою.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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