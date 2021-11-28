Аліна Гросу виконала свій дитячий хіт на великому концерті у Києві

Аліна Гросу, яка зізналася, що не хоче виходити заміж за свого бойфренда Романа Полянського, близько року готувалася до масштабного концерту – глядачі тепер зрозуміли чому.
Виступ співачки супроводжувався складними акробатичними елементами, в яких вона також була задіяна. До того ж, фанатів здивували незвичайні костюми артистки та її балету.
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Нині вона часто повертається до своїх ранніх пісень, артистка любить виконувати їх у різних варіаціях. На її першому концерті у Палаці Україна без цього також не обійшлося.
Зірка змусила шанувальників поностальгувати, виконавши "Море хвилюється", яку випустила ще 2004 році. Тоді вона миттєво стала популярною і почала поширюватися на касетах. А кліп на цю пісню зняв відомий відеомейкер Алан Бадоєв.
@anya_maistrenko_
,? @grosu.official ##grosu ## ## ##– Anya Maistrenko
Почувши "Море хвилюється", багато фанатів співачки згадали свою юність:
Творчий шлях Аліна розпочала ще у дитинстві – на професійній сцені вона працює з чотирьох років. Тому, будучи ще дитиною, Гросу стала справжньою зіркою.
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