Аліна Гросу показала розкішний батьківський особняк у Чернівцях

Молода виконавиця Аліна Грозу вперше показала розкішний особняк батьків у Чернівцях. У рідному домі співачка буває не часто

Аліна Гросу показала дім у Чернівцях / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу, яка з'явилася в серіалі разом зі своїм молодим чоловіком Романом Полянським , вперше провела екскурсію своїм особняком.

Шанувальники Гросу змогли зазирнути за високий паркан батьківської садиби популярної співачки у програмі "Світське життя".

Реклама

Скріншот

У будинку Гросу весь інтер'єр виконаний ближче до класичного стилю та світлих тонах. Особняк прикрашає велику кількість різьблених меблів, кришталеві люстри, мармурова плитка.

Скріншот -instagram.com/alina_grosu

А у коридорі першого поверху гостей зустрічають високі мармурові колони.

Скріншот – instagram.com/alina_grosu

Крім того, Аліна Гросу провела шанувальників до своєї спальні. Там співачка показала, що досі зберігає всі свої сценічні костюми, в яких лише розпочинала свою кар'єру.

Реклама

Скріншот

Саме в цих нарядах колись давно українські слухачі вперше побачили співачку Аліну, яка починає, і прозвали її "маленькою бджілкою" за одну з пісень у репертуарі.

Скріншот – instagram.com/alina_grosu

Зараз у розкішному будинку у Чернівцях живе родина Гросу – мама, тато та молодший брат Михайло. Також, судячи з відео із соцмереж, у Михайла є няня.

Раніше ми писали про те, що Аліна Гросу поділилася подробицями стосунків із російським актором Романом Полянським. .