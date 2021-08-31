Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Бебі-бум

Скандал з Джа

Велике повернення

Що подивитися у кіно

Зізнання "татушки"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Аліна Гросу розчулила шанувальників кадрами з братами: Я за ними, як за кам'яною стіною

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 серпня, 20:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для української співачки Аліни Гросу сім'я – головна цінність, хоч вона і не так часто публікує фото з рідними. Цього разу артистка показала своїх братів
Старший брат Аліни Гросу з сім'єю - зліва, Аліна Гросу з молодшим братом Михайлом - справа
Старший брат Аліни Гросу з сім'єю - зліва, Аліна Гросу з молодшим братом Михайлом - справа / Фото: instagram.com/alina_grosu

26-річна співачка Аліна Гросу, яка нещодавно випустила нову версію свого найвідомішого хіта, присвятила своїм братам – чотирирічному Михайлу і 36-річному Ромі – зворушливий пост. Виявилося, що в останні дні літа в артистки було як мінімум два приводи для святкування. У її братів були дні народження.

Реклама

Співачка розмістила сімейні знімки в Instagram. Тільки ось, зі старшим братом артистка опублікувала не сумісне фото, а його особисте фото з дружиною і дитиною.

У моїх рідних і улюблених братиків в останні дні з літа дні народження. Вчора був у младшенького Мішки, а сьогодні святкує старший брат Ромка. Я шалено щаслива, що Бог мені подарував двох прекрасних братів і я за ними, як за кам'яною стіною, будьте щасливі, хлопці! Міцного здоров'я вам, нехай все великі і маленькі мрії збуваються і хай вам завжди буде заради чого жити! Люблю, люблю, люблю і пишаюся вами, – написала Аліна Гросу.

Молодшого брата Аліни Гросу назвали на честь батька – Михайла Гросу. Хлопчик народився у 2017 році. А ось 36-річний Роман Каланджій – зведений старший брат Гросу по мамі Аліни Гросу, Ганні. За освітою він юрист.

Аліна Гросу з батьком Михайлом і мамою Ганною
Аліна Гросу з батьком Михайлом і мамою Ганною / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський дали ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях":

Реклама

Дізнайтеся свіжі новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Кіркоров та Джей Ло на показі Dolce & Gabbana у Венеції
Показ літа
Кутюрна колекція Dolce & Gabbana у Венеції
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти