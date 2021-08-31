Аліна Гросу розчулила шанувальників кадрами з братами: Я за ними, як за кам'яною стіною

Для української співачки Аліни Гросу сім'я – головна цінність, хоч вона і не так часто публікує фото з рідними. Цього разу артистка показала своїх братів

Старший брат Аліни Гросу з сім'єю - зліва, Аліна Гросу з молодшим братом Михайлом - справа / Фото: instagram.com/alina_grosu

26-річна співачка Аліна Гросу, яка нещодавно випустила нову версію свого найвідомішого хіта, присвятила своїм братам – чотирирічному Михайлу і 36-річному Ромі – зворушливий пост. Виявилося, що в останні дні літа в артистки було як мінімум два приводи для святкування. У її братів були дні народження.

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Співачка розмістила сімейні знімки в Instagram. Тільки ось, зі старшим братом артистка опублікувала не сумісне фото, а його особисте фото з дружиною і дитиною.

У моїх рідних і улюблених братиків в останні дні з літа дні народження. Вчора був у младшенького Мішки, а сьогодні святкує старший брат Ромка. Я шалено щаслива, що Бог мені подарував двох прекрасних братів і я за ними, як за кам'яною стіною, будьте щасливі, хлопці! Міцного здоров'я вам, нехай все великі і маленькі мрії збуваються і хай вам завжди буде заради чого жити! Люблю, люблю, люблю і пишаюся вами, – написала Аліна Гросу.

Молодшого брата Аліни Гросу назвали на честь батька – Михайла Гросу. Хлопчик народився у 2017 році. А ось 36-річний Роман Каланджій – зведений старший брат Гросу по мамі Аліни Гросу, Ганні. За освітою він юрист.

Аліна Гросу з батьком Михайлом і мамою Ганною / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський дали ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях":

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