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Гросу розчулила Мережу фото з Полянським в дельфінарії: Красива пара

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
4 серпня, 16:16
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Співачка Аліна Гросу і актор Роман Полянський поділилися з шанувальниками кадрами з фотосесії на відпочинку
Аліна Гросу поділилася фото з відпочинку з Романом Полянським
Аліна Гросу поділилася фото з відпочинку з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу разом з мамою, татом, молодшим братом Михайлом і бойфрендом, актором Романом Полянським вирушили на відпочинок до Одеси. Співачка більше не приховує свої ділиться з актором і з задоволенням ділиться спільними фото з коханим.

Пара відвідала дельфінарій, де поплавала з дельфінами. Фото Аліна опублікувала в Instagram.

Дякую за неймовірні емоції улюбленим дельфінам. Ми з сім'єю щасливі до неможливості і хоч батьки з Мишком віддали перевагу тільки спостерігати, гладити дельфінів і дивитися вечірнє шоу – це найкращий початок татового дня народження, – підписала знімки Аліна.

Аліна Гросу опублікувала нові фото з Романом Полянським
Аліна Гросу опублікувала нові фото з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський на відпочинку в Одесі
Аліна Гросу та Роман Полянський на відпочинку в Одесі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу поділилася фото з спільного відпочинку з Романом Полянським
Аліна Гросу поділилася фото з спільного відпочинку з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu

У коментарях багато зазначила, що Аліна і Роман чудово дивляться разом.

  • "Які ви милашки"
  • "Дуже гарні"
  • "Дуже рада, що ви разом"
  • "Дуже позитивні фоточки"
  • "Красива пара"

Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року , Коли співачка почала постити фото з Романом Полянським. Виконавиця деякий час не підтверджувала, що у неї романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло".

Аліна Гросу та Роман Полянський дали інтервю програмі "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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