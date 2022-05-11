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Alina Pash попросила Kalush Orchestra розповісти про військових в Азовсталі на Євробаченні-2022

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 22:24
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Виконавиця Alina Pash звернулася до Kalush Orchestra з проханням розповісти про військових, які зараз перебувають у ув'язненні на заводі "Азовсталь" у Маріуполі
Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать об Азовстали на сцене Евровидения-2022
Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать об Азовстали на сцене Евровидения-2022

На конкурсі "Євробачення-2022" представники України Kalush Orchestra потрапили у фінал пісенного шоу і тепер можуть на перемогу.

Співачка Alina Pash вважала, що її колеги не повинні проґавити можливість і на всю Європу заявити про те, з чим сьогодні стикаються українські військові на передовій. Виконавиця у Instagram попросила колег розповісти про заточених на заводі "Азовсатль" у Маріуполі бійців батальйону "Азов".

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Паш нагадала, що вже 76 днів військові борються з російськими окупантами та перебувають у блокаді, яку не можна зруйнувати військовим шляхом.

Сьогодні, поки не пізно, Ми маємо використовувати кожну можливість та кожен майданчик, звідки Наш голос може пролунати голосно. І зараз таким майданчиком є сцена Євробачення. Вся увага Миру прикута до України, Наш виступ дивитимуться мільйони глядачів! У нас величезна підтримка та лояльність міжнародної спільноти. І тому на сцені кожне слово почутиме, – написала Паш.

Співачка повідомила, що вже звернулася до Kalush Orchestra, але також просить усіх своїх фоловерів написати аналогічне прохання, щоби музиканти точно побачили її.

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Жодна перемога на конкурсі не варта людського життя, тому цей ризик треба брати, – написала Паш.

Нагадаємо, що Джамала виставила на благодійний аукціон свою сукню для Євробачення-2017, щоб допомогти українським захисникам на передовій

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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