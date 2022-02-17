Аліна Паш "роз'єднує" – "Культурная Прачечная" захейтила нас за новину про співачку

Відомий український Telegram-канал "Культурная Прачечная", який не боїться зухвало та уїдливо відгукуватися про зірок вітчизняного та зарубіжного шоу-бізнесу, обурився новиною сайту "Сьогодні"

Популярний Telegram-канал про шоу-бізнес обурився публікацією сайту "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті "Сьогодні" вийшла новина про те, що переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліна Паш використовує фільтр у Instagram, який створила шанувальниця Путіна Вікторія Боня. Такий цікавий факт про Аліну нам вдалося знайти на Facebook-сторінці одного з українських журналістів.

Откаої! Публікація на сайті викликала ажіотаж у соцмережах! Звернули на неї увагу й редактори Telegram-каналу "Культурная Прачечная", на який підписано понад 5 тисяч фоловерів, і який регулярно читають не лише любителі гарячих новин про шоу-біз, а й українські знаменитості!

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Канал навіть висунув нове гасло для "Євробачення" – "Євробачення роз'єднує". Ну, а Аліна Паш, мабуть, роз'єднує медіаполе та соцмережі – одні користувачі Мережі жаліють артистку і бажають, щоб війна хейту в її бік нарешті припинилася, інші вважають, що Паш на це заслужила.

Скріншот: Telegram-канал "Культурна Пральня"

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Що трапилося з Аліною Паш?

Зі своєю проникливою баладою Аліна Паш виступила на Національному відборі на "Євробачення" та посіла перше місце. Оргкомітет уже готувався відправляти артистку до італійського Турину вже в травні, але не склалося, як гадалося. Хейтери Аліни розкопали старі факти про її поїздки до Криму та Москви. Ходять чутки, що 2015-го Паш в'їхала на тимчасово окупований півострів Крим незаконно – з території Росії.

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Паш та її команда надали довідку від Держприкордонслужби про те, що все було законно. Проте український активіст та громадський діяч Сергій Стерненко, посилаючись на інсайдерів, звинуватив Аліну у підробці довідки.

У результаті виявилося, що довідка реально була підроблена. Аліна повідомила, що це зробив один із членів її команди. Артистка зняла свою кандидатуру з конкурсу та відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2022".