Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Аліна Паш "роз'єднує" – "Культурная Прачечная" захейтила нас за новину про співачку

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 20:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий український Telegram-канал "Культурная Прачечная", який не боїться зухвало та уїдливо відгукуватися про зірок вітчизняного та зарубіжного шоу-бізнесу, обурився новиною сайту "Сьогодні"
Популярний Telegram-канал про шоу-бізнес обурився публікацією сайту "Сьогодні"
Популярний Telegram-канал про шоу-бізнес обурився публікацією сайту "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті "Сьогодні" вийшла новина про те, що переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліна Паш використовує фільтр у Instagram, який створила шанувальниця Путіна Вікторія Боня. Такий цікавий факт про Аліну нам вдалося знайти на Facebook-сторінці одного з українських журналістів.

Откаої! Публікація на сайті викликала ажіотаж у соцмережах! Звернули на неї увагу й редактори Telegram-каналу "Культурная Прачечная", на який підписано понад 5 тисяч фоловерів, і який регулярно читають не лише любителі гарячих новин про шоу-біз, а й українські знаменитості!

Реклама

Канал навіть висунув нове гасло для "Євробачення" – "Євробачення роз'єднує". Ну, а Аліна Паш, мабуть, роз'єднує медіаполе та соцмережі – одні користувачі Мережі жаліють артистку і бажають, щоб війна хейту в її бік нарешті припинилася, інші вважають, що Паш на це заслужила.

Скріншот: Telegram-канал "Культурна Пральня"

Водночас рекомендуємо вам підписатися на Telegram-канал "Сьогодні Life", щоб не пропустити усі актуальні новини з життя зірок!

Що трапилося з Аліною Паш?

Зі своєю проникливою баладою Аліна Паш виступила на Національному відборі на "Євробачення" та посіла перше місце. Оргкомітет уже готувався відправляти артистку до італійського Турину вже в травні, але не склалося, як гадалося. Хейтери Аліни розкопали старі факти про її поїздки до Криму та Москви. Ходять чутки, що 2015-го Паш в'їхала на тимчасово окупований півострів Крим незаконно – з території Росії.

Реклама

Паш та її команда надали довідку від Держприкордонслужби про те, що все було законно. Проте український активіст та громадський діяч Сергій Стерненко, посилаючись на інсайдерів, звинуватив Аліну у підробці довідки.

У результаті виявилося, що довідка реально була підроблена. Аліна повідомила, що це зробив один із членів її команди. Артистка зняла свою кандидатуру з конкурсу та відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2022".

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти