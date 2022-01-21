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Alina Pash увійшла до п'ятірки найперспективніших артистів Європи

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 19:24
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Українська виконавиця стала лауреаткою щорічної музичної премії Music Moves Europe Awards 2022 та отримала 10 тисяч євро
Аліна Паш стала лауреатом престижної музичної премії
Аліна Паш стала лауреатом престижної музичної премії / Фото: instagram.com/alinapash

Українка Аліна Паш, яка стала однією з учасниць Нацвідбору на Євробачення-2022 , увійшла до п'ятірки найкращих виконавців у Європі

Дівчина виграла статуетку на престижному європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2022, де щороку обирають найперспективніших молодих виконавців.

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Радісною новиною Аліна поділилася у своєму Instagram-акаунті .

Україна стає все виразніше видно своїми прекрасними сторонами: і талановитими людьми в різних сферах, і культурою і традиціями, і туризмом (Я особисто завжди закликаю до Нам гостювати, адже у Нас реально кайф!), і просто готовністю рухатися в напрямку. свідомого життя та любові у своїй країні до своєї країни, – написала виконавиця.

Аліна Паш поділилася враження після премії
Аліна Паш поділилася враження після премії / Фото: instagram.com/alinapash

Окрім українки, нагороди на церемонії премії отримали ще шестеро представників з різних європейських країн.

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До однієї категорії разом з Аліною Паш увійшли Denise Chaila (Ірландія), ДEVA (Угорщина), Mezerg (Франція), Blanks (Нідерланди).

Також "Приз Великого журі" був присуджений Meskerem Mees з Бельгії, а призом симпатій глядачів нагородили вірменську співачку Ladaniva.

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Нагадаємо, що минулого року однією з переможниць конкурсу теж стала українка – alyona alyona.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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