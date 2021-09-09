Алкоголізм, романи і скандал з Олімпійським: 5 одкровень Павла Зіброва з нового інтерв'ю

Народний артист України чесно розповів, чому його не покликали виступати на концерті до Дня Незалежності, хто його колись врятував від пристрасті до алкоголю і чому він може заплакати

Павло Зібров розповів про скандал з концертом до Дня Незалежності / Фото: Скріншот з YouTube

Павло Зібров – легендарний український артист, на чиїх піснях виросло не одне покоління. Він виступає на сцені вже 35 років. Павло Миколайович був одружений двічі, у нього двоє дітей. До сих він залишається популярним і затребуваним виконавцем.

Артист розповів багато цікавих речей про своє життя, стосунки і роботу. У цьому матеріалі ми виділили п'ять найяскравіших моментів з інтерв'ю Павла Миколайовича для DOROTYE .

Про алкоголізм

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Багато хто знає сумну історію Павла Зіброва і його першої дружини Тетяни. Коли артист повернувся з армії, то з'ясував, що його дружина закохалася в свого студента. Тетяна пішла від Павла до нового обранця. Зібров, як він висловився, "присів на стакан" і протягом семи-восьми місяців регулярно вживав алкоголь.

Мене врятувала одна жінка, завідувачка магазином. Блондинка, у неї двоє дітей, шикарна така жінка. Вона все дивилася на мене і казала: "Павлушо, що ж ти, стрункий, молодий, красивий. Що ти з собою робиш?". І давала мені прикурити. Було у нас пару розмов. І я зав'язав, – поділився Павло Миколайович.

За словами артиста, допоміг ще той факт, що будучи студентом консерваторії, не можна вживати алкоголь і палити, щоб зберегти вокал.

Павло Зібров з братом / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Романи з прихильницями

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У період після розставання з першою дружиною і одруження з другою Павло Зібров вже придбав популярність і був затребуваним артистом. Він нерідко заводив романи з прихильницями, гастролюючи різними містами України.

За словами Зіброва, він не поспішав заводити серйозні стосунки, тому що "боявся знову обпектися".

Були цікаві дівчата, але, якщо, не дай Бог, хтось в Києві у мене залишав тапочки, зубну щітку, я так думав: "Все, це вона хоче каблучку". І я казав, що надовго їду на гастролі. Брехав, звичайно, що їду в Сибір на місяць, на Далекий Схід, – зізнався Зібров.

Співак Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Стосунки у сім'ї

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З Олександром, сином дружини Павла, Марини, від першого шлюбу, у артиста хороші стосунки. А от син Зіброва від першого шлюбу, Сергій, з новою дружиною батька і своєю сестрою (у Павла і Марини є дочка Діана – Ред.) не спілкується.

Павло Миколайович каже, що "так склалися обставини". При цьому зазначає, що хоч бачить сина і онуків рідко, але допомагає їм, коли просять допомоги.

Коли він був молодший, Сергій до нас приходив, коли навчався в школі, інституті. А зараз у нього своя сім'я, він давно одружений, – каже Павло Миколайович.

Павло Зібров з дружиною Мариною і дочкою Діаною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Чому може заплакати

За словами Павла Зіброва, особливо сентиментальним він став відносно недавно. Зараз у нього можуть викликати сльози різні речі.

Мене можуть розчулити наші параолімпійці. Ти дивишся, як вони з останніх сил біжать і медалі у них. І як наш спортсмен не вийшов отримувати медаль з росіянином, тому що війна, тому що він втратив здоров'я на війні. Можуть розчулити люди похилого віку, яким нема за що купити ліки і нормальну їжу, а вони все віддали державі, діти..., – поділився Павло Зібров.

Скріншот: YouTube

Скандал з "Олімпійським": як все було

За словами Павла Зіброва, про те, що він не буде виступати на концерті до Дня Незалежності України, він знав за три місяці до події. Про це йому повідомив продюсер шоу Сергій Перман.

Як зізнався артист, рік тому, коли відомі артисти виконували попурі з найбільш знакових українських пісень, йому запропонували виконати фрагмент пісні ONUKA Misto. Павло Миколайович хотів заспівати свій легендарний хіт "Хрещатик", але йому відмовили, оскільки за планом цю пісню співав Потап.

В результаті Зібров відмовився співати Misto і цього року конфлікт з організаторами концерту до Дня Незалежності переріс в те, що він не виступив на сцені з іншими артистами.

Павел Зібров / Фото: прес-служба

Після розмови з Перманом, Зібров все-таки вирішив ще раз уточнити у художниці-постановниці концерту Каті Царик, чому його не включили до списку виступаючих. Він подзвонив Каті, але її відповідь, за словами Павла Миколайовича, була "нетактовною" по відношенню до нього.

Вона здуру ляпнула, мовляв, так, Павло Миколайович, багато ваших колег не потрапляє на концерт цього року, будуть тільки "достойні з найдостойніших". І ще друга фраза: "Розумієте, будуть знакові пісні звучати". Я їй сказав: "Я тебе зрозумів, сонечко". Нічого їй не відповів, – поділився Зібров.

Пізніше ця ситуація викликала великий резонанс в суспільстві і ЗМІ. За словами Павла Миколайовича, протягом декількох днів перед і після Дня Незалежності, він виступав на багатьох концертах в інших областях України, де публіка прийняла його з радістю.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Зібровим: