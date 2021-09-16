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Алла Мазур вперше розповіла про смерть мами: Мені весь час здається, що вона повернеться

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 14:50
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Сьогодні Алла Мазур святкує день народження. Відома телеведуча зізналася, що вперше в цей день немає поруч її мами
Алла Мазур розповіла про смерть близької людини
Алла Мазур розповіла про смерть близької людини / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Два місяці тому Алла Мазур втратила маму . Телеведуча раніше ніде про це говорила і зізналася, що досі не вірить в смерть близької людини.

Мені весь час здається, що вона поїхала в санаторій і скоро повернеться. Я відчуваю її присутність, з нею розмовляю, раджуся, намагаюся робити все, щоб в нашій родині все було добре, тому що вона завжди переживала за всіх нас, – поділилася Мазур в ефірі програми "Твій день".

У свій день народження телеведуча показала рідкісне фото з мамою і звернулася до неї.

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Алла Мазур з мамою
Алла Мазур з мамою / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Сьогодні я хочу подякувати, матуся тобі, за те, що ти вклала в мене. За те, що дала мені життя і брату. За любов до нас і до батька – за ту любов, яка панувала в нашій родині. Мамочка, я знаю, що ти зараз з нами і все чуєш. Ми тебе дуже любимо, – сказала Алла Мазур.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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