alyona alyona показала себе в юності та зізналася, хто тоді був її ідеалом чоловіка (фото)

Раніше українська реп-виконавиця була впевнена, що у стосунках має бути патріархат. Але зараз її погляди змінилися

alyona alyona будучи підлітком, вважала, що її тато - ідеал чоловіка / Фото: Инстаграм

alyona alyona, яка знялася напівоголеною і звернулася до підлітків із важливим посланням, активно використовує соціальні мережі – часто спілкується із шанувальниками через сторіз.

Нещодавно артистка запитала підписників, який у них "ідеал" чоловіка. Вона згадує, що її погляди на стосунки змінювалися із віком. Будучи підлітком, реперка мріяла про сильного хлопця.

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Коли була юна, мені завжди здавалося, що мій ідеал – це чоловік, схожий на тата. Такий самий зріст, все вирішуватиме і фінансово допомагатиме, – згадує виконавиця.

Також вона оприлюднила архівну фотографію з відпочинку, на якій зображена разом із батьком. На знімку видно, що він справді був набагато вищим за дочку.

alyona alyona показала фотографію з батьком / Фото: Инстаграм

Згодом принципи alyona alyona змінилися. Вона вже не вважає, що головним має бути виключно чоловік. Найважливіше для неї – повага одне до одного. Артистка зізнається, у її стосунках із коханим все саме так.

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Зараз я дуже рада, що в моєму житті є інша людина, з якою ми живемо у повазі. Живемо так, що кожен із нас почувається комфортно, а я відчуваю себе коханою – ділиться alyona alyona.

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