Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Секс-скандал у Лондоні

Стан МакSим

Соколова про Талашко

Скандал з Собчак

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Мене запевнили, що дозвіл є — alyona alyona про незаконний дрифт на Софійській площі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
10 серпня, 18:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реп-виконавиця потрапила в центр скандалу після того, як навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві спорткари влаштували дрифт
alyona alyona після дріфту на Софійській площі зробила заяву
alyona alyona після дріфту на Софійській площі зробила заяву / Фото: Скріншот з YouTube, facebook.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona, яка брала участь в незаконному дрифті на Софійській площі, пояснила, що сталося. За словами артистки, організатором зйомки, в результаті якої на площі залишилися чорні сліди, виступила компанія RedBull. Реперка не вникала у деталі, але їй повідомили, що після дрифту площу почистять.

Реклама

Про це alyona alyona розповіла в Instastories.

По-перше, це не були зйомки якоїсь реклами чи зйомки якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Коннор Шанг, який входить в топ-10 дрифтерів світу. І RedBull разом із ним хотів зняти відео, як вони сказали до Дня Незалежності України, і вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів думок була я, і моя роль заключалась в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, – звернулася до шанувальників реперка.

Артистку запевнили, що КМДА надала дозволи на фільмування, після якого все мали очистити клінінгові машини. alyona alyona додала, що її команда не причетна до організації цієї зйомки та запропонувала звернутися з відповідними питаннями до організаторів дійства – компанії RedBull.

Спорткари після дрифту залишили сліди на Софійській площі
Спорткари після дрифту залишили сліди на Софійській площі / Фото: instagram.com/redbullua

Однак в КМДА заявили, що не давали дозволів на цей захід, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства, повідомляється на сайті відомства.

Реклама

Разом з тим представники Red Bull дійсно почали відмивати Софійську площу після екстремального дрифту. Однак, за словами депутата Олексія Гончаренко, площа залишається чорною від шин і "абсолютно знівеченою".

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
Всі обговорюють
Нова пісня Лободи звучить як Грустный дэнс Artik & Asti
Бути в курсі
Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
Що ще розповіла Соколова
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти