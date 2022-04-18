alyona alyona вирішила поїхати з України, і ось чому

Реп-виконавиця зізнається, що приймати рішення про від'їзд було для неї дуже складно

alyona alyona планує дати низку концертів у Європі / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona з перших днів повномасштабної війни була у лавах волонтерів, також вона вела боротьбу на інформаційному фронті та закликала світ рятувати українські міста від путінської армії. Нині ж зірка оголосила, що збирається виїхати до Європи. Щоправда не назовсім, а тільки на гастролі, які так і не відбулися через напад росії.

У Instagram артистка пояснила, що на таке складне рішення її підштовхнуло чимало факторів, зокрема, і смерть кума.

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Також велику роль у цьому відіграли і проблеми з фінансами. Як пояснила alyona alyona, наразі через нестачу грошей вона відчуває себе безсилою. А заробляючи концертами в Європі, вона могла б закривати потреби військових та людей, які потребують допомоги.

1. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять в нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не піднімається приймати від людей останню копійку на хліб.

2. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні.

3. Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх гибелі і допомагати з амуніцією. Поховання кума боляче по мені вдарило. Най всі сини повернуться живими!

4. Більше не можу пасувати концерти в Європі, бо "не знаю як взяти в руки мікрофон".

5. Більше не можу засинати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "дякую за все, але війна ще не закінчилася: нам треба ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!", – написала зірка.

Раніше ми повідомляли, що Alyona Alyona та Jerry Heil записали пронизливий дует.