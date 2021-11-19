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alyona alyona знялася напівоголеною та звернулася до підлітків з важливим посланням: Дивіться глибше

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 10:19
В закладинки
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Українська реп-виконавиця не соромиться постити у Мережу відверті фото, що без уваги не залишається. Проте дівчина часто через такі світлини порушує важливі проблеми сьогодення
Реперка сфотографувалася в білизні та заговорила про соціальні проблеми.
Реперка сфотографувалася в білизні та заговорила про соціальні проблеми. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Цього разу alyona alyona, яка нещодавно розповіла про весілля мрії, потішила підписників новим фото в сексуальній білизні. Співачка позувала в білому мереживному комплекті.

Разом з тим зірка порушила важливу для підлітків тему – секстинг (обміном еротичних фото в чатах). В Instagram вона написала, що школярам не потрібно робити і надсилати комусь свої оголені знімки в юному віці.

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Alyona Alyona заговорила про соціальні проблеми, що стосуються підлітків.
Alyona Alyona заговорила про соціальні проблеми, що стосуються підлітків. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка розповіла, що наштовхнула її на такі думки випадково почута розмова між двома вчительками, одна з яких побачила інтимне фото учениці в соцмережі. Відзначимо, що alyona alyona тривалий час працювала вихователькою, тож проблеми дітей для неї не чужі.

Сама реперка порадила підліткам закохувати в себе почуттям гумору та індивідуальністю і не надсилати "нюдси". За її словами, зробити "голі" фото легше, ніж заволодіти увагою завдяки розуму.

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alyona alyona порушила тему секстингу.
alyona alyona порушила тему секстингу. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Сумно, що частина підлітків намагаються сподобатися одне одному не мізками, харизмою та вчинками. Якесь сексуалізоване суспільство. У довірливих стосунках займатися "секстингом" – чудово. Але не в 10-11 класах, – пояснила виконавиця.

alyona alyona вважає, що поняття "довірливих стосунків" з'являється з досвідом після різних невдач. Також співачка попередила юних підписниць, що під час обміну "оголених" фото можна стикнутися з проблемами: обманом, шантажом, комплексами та іншими жахливими речами.

Підлітки, дивіться глибше. Ви можете підкорювати серця глибиною та індивідуальністю, точно не голими фотками. Закохуйте мізками та талантами, це сексуальніше, – зауважила артистка.

alyona alyona для Vogue UA
alyona alyona для Vogue UA / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Причиною того, що підлітки роблять такі фото, співачка назвала відсутність виховання і батьківське "немає часу". А також те, що таку тему майже не висвітлюють у школах.

Таку проблему реперка виствітлила під своїми "нюдсами", які вона активно викладає в Instagram.

alyona alyona часто публікує відверті фото.
alyona alyona часто публікує відверті фото. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фоловери також поділилися під постом реперки своїми історіями. Деякі ж зізнались, що також відправляли відверті фото і шкодували про це:

  • Робила і відправляла.
  • Робила і відправляла, потім фотка одна виявилась поза межею переписки через автозавантаження в соцмережах, тепер не відправляю.
  • Робила, відправляла, потрапляла на маніаків, не могла відбитись кілька років. Шкодую, але пам'ятаю що мені було дуже самотньо в той час, була мала і не дуже розумна.
  • Такі фото дійсно можна лише людині, якій довіряєш, відправляти.
Фото: скріншот instagram/alyona.alyona.official

Відзначимо, що alyona alyona славиться своїми яскравими кадрами у Мережі. У чому ж її секрет – дізнайтесь за посиланням.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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