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Alyosha повернулася в Україну: чи надовго приїхала співачка і що затьмарило її приїзд?

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 липня, 15:03
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Лідер гурту "Антітіла" поділився ніжним фото з дружиною. В ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні" Alyosha розповіла, чи надовго приїхала в Україну і де зараз діти
Співачка Alyosha повернулася до України
Співачка Alyosha повернулася до України / Фото: instagram.com/alyoshasinger, Shutterstock

Поки Тарас Тополя зі зброєю в руках захищає Україну від російських окупантів, його дружина-співачка їздить світом з благодійними концертами на підтримку рідної країни.

Майже через п'ять місяців війни подружжя нарешті змогло обійняти одне одного. Спільним фото з дружиною Тополі поділився в Instagram.

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Київ. Ранок – сто тридцять восьмий. Настрій – люблю. Місяць – жити заради. Фото на прощання. Хтось у USA, а хтось у Харків. Хорошого польоту, кохана, – підписав ніжний знімок лідер гурту "Антитіла".

У ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" співачка розповіла, що дуже сумувала за домом та близькими. Проте змогла вирватися лише на кілька днів. Тепер на виконавицю чекає довга дорога назад до США: з Києва до Варшави – на автомобілі, з Варшави літаком – у Штати.

Думки, щоб бодай ненадовго повернутися в Україну, у мене були давно. Дуже скучила за Тарасом, батьками, братами, друзями, з якими не бачилися з першого дня війни. В Україні я була всього чотири дні , – розповіла в інтерв'ю Alyosha.

Виконавиця зізналася, що у свій короткий візит до України не брала із собою дітей, вони залишились за кордоном, у безпеці.

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Діти залишилися в Америці разом з бабусею та дідусем. До того ж старші наразі у літньому таборі, а Маруся під наглядом бабусі, тому моє материнське серце спокійне, – поділилася Alyosha.

Тарас Тополя та Alyosha з дітьми
Тарас Тополя та Alyosha з дітьми

За час, який співачка була в Україні, вона була рада бачити всіх, за ким сумувала, і побути з Тарасом. Але, на жаль, довгоочікуваний приїзд збігся з трагедією.

Помер наш друг, талановитий звукорежисер Дмитро Хомулко, родом також із Запоріжжя. На прощання з’їхалося багато старих друзів, з якими я не бачилася роками. Тому цей візит був для мене як і радісним, так і болючим одночасно, – розповіла сайту "Сьогодні" виконавиця.

Нагадаємо, що 7 липня Тарас Тополя написав про смерть саунд-продюсера колективу "Антитіла".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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