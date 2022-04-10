Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Анастасія Приходько про свою кар'єру в Росії: Як я дивитимуся українцям у вічі, виходячи на сцену?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 19:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка свого часу представляла Росію на вокальному конкурсі "Євробачення", але на цьому її кар'єра у країні-агресорі закінчилася
Анастасія Приходько розповіла, чому відмовилася від кар'єри у РФ
Анастасія Приходько розповіла, чому відмовилася від кар'єри у РФ / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько – одна з тих зірок, хто має свою чітку позицію і не соромиться доносити свою думку публіці. Так, нещодавно виконавиця висловилася на адресу чоловіків-колег, які чекають на закінчення війни за кордоном.

Також Анастасія неодноразово засуджувала українських зірок, які продовжують будувати свою кар'єру в Росії, незважаючи на те, що росіяни вбивають українців.

Реклама

Співачка зізналася в інтерв'ю УНІАН що могла би теж будувати кар'єру в РФ і заробляти пристойні суми, але не захотіла продавати свою країну.

Ви ж самі розумієте, пісня "Мамо" стала хітом, моїм продюсером був Костянтин Меладзе. І погнала би я по "золотому кільцю". Але я маю рідну країну. Як можна думати про гроші, коли на Батьківщині війна, коли Росія напала на Україну? Як я спатиму сама з собою? Як я прокидатимуся? Як я дивитимуся українцям у вічі, виходячи на сцену? Людина має жити за сумлінням. Батьківщину, дім, могили предків зраджувати не можна, – поділилася Анастасія.

Нагадаємо, що Приходько представляла Росію на конкурсі "Євробачення-2009". Тоді виконавиця виконала свій хіт "Мамо", написаний Костянтином Меладзе, та посіла 11 місце.

Проте зараз співачка не хоче мати нічого спільного із тими, хто підтримує вбивць українського народу. На думку Анастасії, всіх зірок, які зараз мовчать про війну та відсиджуються в РФ, варто позбавити громадянства України.

Реклама

Вони не мають права бути українцями. Потрібно позбавити всіх звань та регалій. Навіщо нам такі люди, які переживають за цукор у Росії, коли в рідній країні гинуть діти? – висловилася Приходько.

Раніше Alina Pash прийняла те, що її пісня не прозвучить на Євробаченні-2022.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти