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Анастасія Приходько зачарувала рідкісними світлинами із чоловіком

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 11:15
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Не часто артистка вирішує поділитися з шанувальниками знімками, на яких зображений її чоловік. Та сьогодні Анастасія прямо таки здивувала фоловерів, присвятивши коханому цілий пост
Анастасія Приходько показала рідкісні світлини зі своїм чоловіком
Анастасія Приходько показала рідкісні світлини зі своїм чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

У профілі Instagram Анастасія Приходько розмістила пост, в якому зізналася в коханні своєму абсолютно не публічному чоловікові.

Вона зазначила, що коханий завжди поруч з нею, що б та не задумала.

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Моя опора, мій янгол-охоронець! Завжди і у всьому моя підтримка. У всіх моїх ідеях фікс, коли я з палаючими очима біжу "поперед батька самі знаєте куди", я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти зі мною зі словами "Що на цей раз"? Але будеш поруч, – написала Приходько.

На світлинах пара стоїть обійнявшись. Настя одягнена в біле пальто з хутряною обробкою на рукавах і кишенях, а її чоловік – позаду неї в усьому чорному.

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Лице Олександра на знімках можна розглянути, незважаючи на те, що він взагалі не дивиться в кадр.

Люблю тебе, Саша! І ці рідкісні фото, зроблені нишком на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються, – додала Анастасія Приходько.

Анастасія та Олександр офіційно разом з 2013 року. У вересні 2020 року пара обвінчалася в церкві, а в 2015-му Приходько народила сина.

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На той момент у співачки вже була старша дочка Нанна від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Навесні цього року Приходько стала мамою втрете – у неї народився син. Хлопчика назвали Лукою.

Про секрети виховання Анастасії Приходько дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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