Анатолій Анатолич, Юрій Ткач, Олена Кравець та інші українські зірки залишаються у Києві

Протягом кількох днів українці говорили про "тривожну валізку" і можливу війну. Сайт "Сегодня" запитав українських зірок про те, що вони думають про російську агресію

Вранці 24 лютого в Україні почалося воєнне вторгнення з боку Російської Федерації . Багато українців залишають свої будинки, сподіваючись знайти надійний притулок.

Проте, як учора розповіли нам деякі українські знаменитості, вони не готові залишати Київ і, якщо потрібно, візьмуть до рук зброю.

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Анатолій Анатолій

Ведучий "Ранок з Україною" Анатолій Анатолич та вся його родина залишаються вдома у Києві.

Ні, ми нікуди не збираємось їхати! Я залишаюсь в Україні! Мені нікуди їхати, це мій дім, і ми завжди сюди повертаємось, – сказав ведучий телеканалу "Україна".

Анатолій Антолич закликає українців не панікувати / Фото: Іван Марчук

Анатолій радить усім українцям триматися об'єднуватися та допомагати один одному.

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Ми зараз усі повинні бути, як нейронні зв'язки – триматися разом та допомагати один одному, більше варіантів немає! Немає сенсу панікувати, це те, чого від нас хочуть наші вороги, – каже Анатолій.

Телеведучий зізнається, що обережно розповідає дітям про те, що сталося в Україні.

Ми лагідно говоримо про те, що є війна. Вони знають, що завжди є тато і тато завжди допоможе, він завжди поряд, – поділився ведучий.

Олена Кравець

Актриса Олена Кравець також намагається не піддаватися паніці та планує залишатися у Києві разом зі своїм чоловіком та дітьми.

Це таке неоднозначне становище, воно змінюється щогодини. Мені то страшно, то страшно, то я певна. Я бачу, як чоловіки досить похилого віку записуються до лав тероборони і мене це надихає, я розумію, що ми непокірні та непереможні, – висловилася Олена Кравець.

Олена Кравець впевнена, що українці стали сильнішими / Фото: instagram.com/lennykravets

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Крім того, актриса вважає, що агресія з боку ворогів здатна ще більше поєднати український народ.

Цей гад зробить із нас міцну націю! Мені здається, що він робить із нас міцну націю, він працює нам на користь. Ми стаємо сильнішими, ми по-іншому дивимось на речі, мені здається, що все буде добре, – сказала Кравець.

Юрій Ткач

Актор намагається не втрачати позитив у цій складній ситуації і теж читає, що український народ став ще дружнішим і сильнішим.

Це дуже складна ситуація, дуже складно її коментувати. Якщо раніше ми мали якісь питання з єдністю, то зараз ми стали одним цілим, однією країною і в нас з'явився один вектор – світ! Я впевнений, що у нас все вийде, але нам треба триматись разом, – сказав актор.

Юрій Ткач із сім'ї не планує залишати Україну / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач зізнається, що у разі потреби готовий взяти в руки зброю та захищати свою державу.

Якщо потрібно буде взяти зброю, то братимемо зброю та йтимемо захищати країну. У нас немає планів нікуди їхати, жодних квартир ми не винаймаємо ніде і, як усі українці, сподіваємось, що це якийсь страшний сон, – заявив Ткач.

Геннадій Вітер

Співак і продюсер Геннадій Вітер стурбований тим, що відбувається в Україні, але жодної "тривожної валізи" не збирав.

Я скажу страшну фразу і багато мене засудять, але я не збирав "тривожну валізку". Але не тому, що я не турбуюся за свою сім'ю, а тому, що це моя земля і я не хочу нікуди їхати. Я ціную все, що в мене є, я ціную людей, які роблять цю країну сильною та справжньою, – сказав артист.

Геннадій Вітер закликає не панікувати

Продюсер радить усім українцям не панікувати та не піддавати на інформаційні провокації.

Позитив

Музикант та актор Олексій Завгородній, як і його колеги, не планує їхати за межі столиці.

Ми залишаємось в Україні, бо ми ж українська нація! Чудова нація! І ми існуємо, якщо хтось не знав! – заявив Олексій.

Позитив залишається у Києві / Фото: instagram.com/positiff

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