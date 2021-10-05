Хочете пробігти марафон? Анатолій Анатоліч розповів, як це зробити

Днями ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" пробіг свій другий масштабний світовий марафон. Він розповів, що відчував після забігу

Анатолій Анатоліч розповів, як пробігти марафон / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч три роки тому пообіцяв собі пробігти всі наймасштабніші марафони світу. Він наполегливо йде до своєї мети. Цього разу телеведучий відправився в Лондон.

Анатолій Анатоліч взяв участь в світовому марафоні Virgin Money London Marathon, в рамках якого подолав 42 км за 4 години 48 хвилин. Ексклюзивно для "Сьогодні" телеведучий розповів про підготовку до марафону.

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Що потрібно знати, якщо хочеш бігти?

Людина, яка вирішила пробігти марафон, має розуміти кілька речей. За словами Анатолія Анатоліча, важливо зробити перший крок – вийти на свою першу пробіжку і до марафону залишиться не так вже й багато часу.

Слід розуміти, що марафон – не просто красиві фотографії . Це складно, місцями навіть боляче. Це піт і кров. Але, водночас, це прийняття і пізнання себе. Тому марафон – це не тільки про фізичне, скоріше, про силу духу, волі і характер, – каже ведучий.

Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба

Про підготовку

За словами Анатолія, йому довелося нелегко, адже через напружений графік він пропустив частину підготовки.

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Підготовка проходила в складному режимі. Я був, відверто кажучи, не готовий на 100%, тому що пропустив досить багато тренувань через щільний робочий графік: постійні поїздки, відрядження і зйомки. Через це збився і графік тренувань. Це дало про себе знати під час марафону – я біг на пів години довше, ніж збирався, – поділився Анатолій.

За словами ведучого, суть підготовки в тому, щоб пробігти певний кілометраж, бігати якомога частіше і довше. Підготовка має проходити за спеціальною програмою, яка підкаже, як можна і потрібно займатися перед марафоном.

Про емоції після марафону

Анатолій зізнався, що після забігу йому захотілося заплакати:

Звичайно, від радості і подяки всім, хто допомагав і підтримував. Особливу подяку відчуваєш до своїх близьких, які терпіли, що ти ходив на тренування замість того, щоб проводити час з сім'єю.

Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба

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Марафон – хороший пункт в резюме

За словами Анатолія, марафон – це, безсумнівно, великий виклик самому собі. Ведучий підкреслив, що не дарма багато великих міжнародних компаній звертають увагу на такі пункти в резюме, де людина вказує, що вона марафонець або спортсмен. Це означає, що така людина вміє ставити завдання і цілі. А також вона готова на все, щоб їх досягти і виконати. Це показує характер людини і її цілеспрямованість.

Я можу сказати, що всі марафонці, які бігли зі мною в Лондоні (а це 50 тисяч людей),- переможці. Кожен з них вже зробив надзусилля над собою, а це означає, кожному з цих людей можна довірити будь-яку роботу. Виходить, що марафонці – сильні і круті особистості, – зазначив Анатоліч.

Дивіться інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем для "Зікрового шляху:

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