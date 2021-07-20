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Анатолій Анатоліч втретє став батьком: фото з пологового будинку

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 липня, 16:11
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У ведучого програми "Ранок з Україною" Анатолія Анатоліча та його дружини Юли народився син. Пара також виховує двох дочок – Алісу і Лоліту. Подружжя вибрали незвичайне ім'я для сина
Анатолій Анатоліч втретє став батьком
Анатолій Анатоліч втретє став батьком / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч і його дружина Юла стали батьками втретє. Радісною новина телеведучий поділився в Instagram. У пари народився хлопчик. Про вагітність Юли (справжнє ім'я – Юлія Бойко) стало відомо в лютому цього року.

За словами ведучого, він вперше був присутній на партнерських пологах. Анатоліч поділився емоціями в соцмережі:

Це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів. Сьогодні, 20 липня, о 13:13 з вагою 4060 кг і зростом 55 см у нас з'явився син Ніл! Красивий, гарний, передбачаю – розумний і з хорошим почуттям гумору, – написав ведущий.

Анатолій і Юла незвично назвали сина – Ніл. Дружина ведучого пояснила вибір імені:

Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. І важливо, щоб в ньому була буква "Л", як у кожного з нас. Ім'я означає "чемпіон". І коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна! – поділилася Юла.

Анатолій Анатоліч з родиною
Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і восьмирічна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і дві попередні рази вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.

Юла дізналася про своє цікаве положення через кілька днів після поїздки в Єгипет. Щасливу звістку вона повідомила Анатолію Анатолічу онлайн, коли той вів ефір "Ранку з Україною".

Раніше ми повідомляли, що Анатолій Анатоліч подарував вагітній дружині великий білий "Гелендваген".

Як діти зірок реагують на новину про поповнення в родині – дивіться в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

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