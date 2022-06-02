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Анатолій Анатоліч повернувся з Франції до України, і ось навіщо

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 червня, 12:28
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Телеведучий Анатолій Анатоліч після свого від'їзду з сім'єю до Франції ухвалив рішення повернутися в Україну та освоїти нову для себе професію
Анатолій Анатоліч повернувся до України
Анатолій Анатоліч повернувся до України

Сім'я Анатолія Анатоліча на початку не планувала залишати Україну, але заради безпеки трьох дітей телеведучий разом із дружиною виїхали за кордон.

У Франції, де влаштувалася сім'я, Анатоліч продовжував підтримувати українців та допомагати волонтерам та бійцям, а також виходити в ефіри "Ранку з Україною". Проте довгий час за кордоном телеведучий не протримався і вирішив, що варто повернутися додому.

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Дружина ведучого Юла розповіла у Instagram, що чоловік повернувся до України, щоб своїми руками допомагати відбудовувати зруйноване російськими орками житло

Зруйновані будинки та міста ми точно відбудуємо! Коли ми тільки почали виходити в ефір "Ранку з Україною", я пообіцяв глядачам, що долучатимуся до відновлення країни, – сказав Анатолій Анатоліч.

Так, тепер телеведучий вступив у будбатальйон, який допомагає розчищати завали після воєнних дій у Київській, Сумці та Чернігівській областях. Про свої враження від нових обов'язків Анатолій пообіцяв розповідати у своїх соціальних мережах. Щоправда, через регулярні скарги рашистів сторінки провідного в Мережі були тимчасово заблоковані.

Раніше ведучий "Ранку з Україною" розповів, що його дочки бачили трупи диверсантів, коли родина виїжджала з Києва.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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