Андре Тан зважився на пересадку волосся: Я був схожий на сильно питущого чоловіка

В юності у Андре Тана, який нещодавно відверто розповів про своє розлучення, було довге кучеряве волосся, та одного разу він почав його втрачати.
Причиною тому була велика кількість тестостерону, розповів дизайнер у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
Щоб волосся росло, Андре припікав його азотом, та результат тримався всього три місяці. Цикл мезотерапії не дав результатів, і Андре Тану довелося шукати інший спосіб зберегти волосся.
Так він потрапив до Туреччини, де вартість процедури пересадки волосся коштує від 1500 євро. Але якби дизайнер знав, з якими складнощами він зіткнеться, то не наважився б на це.
Якби я знав, що це буде так боляче і так важко, я б ніколи в житті на це не підписався. Тому що, по-перше, дев'ять годин операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз. Я просто настільки набряк, що мій організм відреагував саме ось так. Я був схожий на сильно-сильно-сильно питущого чоловіка, – розповів Андре Тан.
І тільки через три місяці все почало поступово заростати, додав він.
Пластичний хірург Едгар Камінський не приховує, що теж має проблеми з волоссям.
Генетично у мене можуть бути і вже з'являються залисини. Тому я не відкидаю той факт, що я зроблю собі пересадку волосся, – зізнався колишній чоловік Слави Камінської.
Генетика вплинула і на залисини принца Гаррі. У 2018-му онук Єлизавети II почав втрачати волосся і зробив пересадку в престижній лондонській клініці. Тепер волосся на голові у Гаррі більше.
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