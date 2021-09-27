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Андре Тан зважився на пересадку волосся: Я був схожий на сильно питущого чоловіка

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 13:37
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Український дизайнер почав втрачати волосся на голові в 23 роки. Кілька років Андре Тан не знав, що йому робити з цією проблемою, поки не зважився на операцію
Андре Тан уперше розповів про операцію з пересадки волосся
Андре Тан уперше розповів про операцію з пересадки волосся / Фото: YouTube

В юності у Андре Тана, який нещодавно відверто розповів про своє розлучення, було довге кучеряве волосся, та одного разу він почав його втрачати.

Причиною тому була велика кількість тестостерону, розповів дизайнер у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Щоб волосся росло, Андре припікав його азотом, та результат тримався всього три місяці. Цикл мезотерапії не дав результатів, і Андре Тану довелося шукати інший спосіб зберегти волосся.

В юності Андре Тан був з довгим волоссям / Фото: YouTube

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Так він потрапив до Туреччини, де вартість процедури пересадки волосся коштує від 1500 євро. Але якби дизайнер знав, з якими складнощами він зіткнеться, то не наважився б на це.

Якби я знав, що це буде так боляче і так важко, я б ніколи в житті на це не підписався. Тому що, по-перше, дев'ять годин операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз. Я просто настільки набряк, що мій організм відреагував саме ось так. Я був схожий на сильно-сильно-сильно питущого чоловіка, – розповів Андре Тан.

І тільки через три місяці все почало поступово заростати, додав він.

Андре Тан після операції з пересадки волосся / Фото: YouTube
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Пластичний хірург Едгар Камінський не приховує, що теж має проблеми з волоссям.

Генетично у мене можуть бути і вже з'являються залисини. Тому я не відкидаю той факт, що я зроблю собі пересадку волосся, – зізнався колишній чоловік Слави Камінської.

Едгар Камінський теж втрачає волосся / Фото: YouTube

Генетика вплинула і на залисини принца Гаррі. У 2018-му онук Єлизавети II почав втрачати волосся і зробив пересадку в престижній лондонській клініці. Тепер волосся на голові у Гаррі більше.

Принц Гаррі зробив операцію з пересадки волосся
Принц Гаррі зробив операцію з пересадки волосся / Фото: Getty Images

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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