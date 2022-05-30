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Зірка "Орла і решки" Бедняков почав вести Instagram українською: Можете називати мене "бЕндерівцем"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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30 травня, 10:47
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Відомий український телеведучий Андрій Бедняков усе життя розмовляв російською. Наразі шоумен прийняв важливе рішення – перейти на українську
Андрій Бедняков став вести Instagram українською мовою
Андрій Бедняков став вести Instagram українською мовою / Фото: instagram.com/biedniakov

На своїй сторінці в Instagram Бідняков опублікував пост українською мовою. Незважаючи на жах війни і недавню втрату матері, Андрій зберігає почуття гумору – тому ведучий не забув "підколоти" свою російську Insta-аудиторію (якої, очевидно, скоро не буде).

На цій фотографії Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя розмовляв російською мовою.
Але "русский язык ущемляют. Мы идем спасать русскоговорящих" Врятували…відтепер Instagram цього хлопця буде українською. Бо йому так хочеться. Бо інакше він не може. Так він висловлює свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захвату територій іншої країни. Відтепер можете називати мене "бЕндеровцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну? – написав шоумен.

Скріншот: Instagram

Бідняков заздалегідь подумав про тих, хто почне обурюватися і одразу вказав їм "на двері", зазначивши, що кнопка "відписатися" – перед їхніми очима.

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Також Андрій додав фото зі свого рідного міста – Маріуполя, яке було зруйновано російськими окупантами.

Це фото зроблено у Маріуполі. У місті, яке було, є і буде українським завжди, – написав Андрій.

У коментарях підписники Андрія підтримали його та подякували йому за таке рішення.

Раніше Андрій Бідняков поділився історією про фаната "російського світу", який тепер ненавидить Росію.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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