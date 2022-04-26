Андрій Бєдняков поділився історією про фаната "русского мира", який тепер ненавидить Росію

Днями телеведучий зустрівся зі знайомим з Маріуполя, який раніше був за Росію

Андрій Бєдняков розповів про старого знайомого з Маріуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

За час війни Росії проти України Андрій Бєдняков втратив не лише батьківський дім, а й маму. Наразі телеведучий переживає непростий період, як і мільйони українців. Проте він тримається та бореться на інформаційному фронті проти рашистскьких нелюдів, які стерли з лиця землі його рідний Маріуполь.

У Instagram Бєдняков поділився діалогом, який вібувся між ним та його колишнім сусідом по району в Маріуполі – вони в дитинстві разом ходили на легку атлетику. Днями Бєдняков зустрів чоловіка на вулиці. Втім, у якому місті – не розсекретив.

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Він був прихильником "руzzкого мира" та інших трьох букв якихось "республік". І ось я випадково зустрів його на вулиці. Бог знає де від Маріуполя. Я дуже здивувався:

- Привіт.

- Привіт.

- Як ти?

- Та як… був приліт у будинок. Квартири більше нема. Батьків поховав у них у дворі. Самі сім'єю ледве виїхали. Доньці 8 років. Синові 4.

- Прийми мої співчування...

Розходимося. І тут я вирішив запитати:

- А чому ж ти на територію України виїхав?

– А куди мені їхати. Це моя батьківщина . А до цих (дуже грубе слово) я більше ніколи не поїду! Вони забрали у мене майже всіе….

Бєдняков прикріпив до допису відео, на якому зображено дорогу до його рідного міста.

Телеведучий не став коментувати розмову зі знайомим. Він лише зазначив, як багато цінного у слові, яке може до тебе прийти і в 6 років, і в 37 – "батьківщина".

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Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков опублікував відео з блокадного Маріуполя. У кадрі можна побачити наслідки "русского мира": зруйновані будинки та вулиці, вщент знищену інфраструктуру.