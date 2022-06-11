Андрій Бєдняков попередив рашистів, які понівечили його рідний Маріуполь

Російські окупанти дісталися стели "Маріуполь" – горе-дизайнери перефарбували її у потворний триколор, а також зняли герб та дату заснування міста.
Не зміг не відреагувати на такі пропагандистські вчинки рашистів телеведучий Андрій Бєдняков , який народився та виріс у приморському місті на Донеччині. Зірка "Орла і решки" звернувся до окупантів на своїй сторінці Instagram.
Скільки фарби ви б не використовували, ви НІКОЛИ не зможете знищити синьо-жовті кольори! Маріуполь – це Україна, "граматеї". P.S. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише Їх. Вчителі х**нови, – висловився у бік окупантів Бєдняков.
У коментарях під постом телеведучого українці обурилися "креативом" рашистких загарбників та дали зрозуміти, що Маріуполь був і залишається українським містом.
- "У колір своєї ганчірки пофарбували!"
- "Пару днів і перефарбуємо!"
- "С**ку собі розмалюйте, вбивці, мародери та злодії!"
- "П***раси рашистські"
Нагадаємо, що це вже не перше звернення телеведучого до загарбників. Раніше Андрій Бєдняков звернувся до росіян після ракетного удару по Києву.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"