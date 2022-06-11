Андрій Бєдняков попередив рашистів, які понівечили його рідний Маріуполь

Зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков емоційно відреагував на те, як рашисти понівечили стелу на в'їзді до його рідного Маріуполя.

Андрій Бєдняков прокоментував, як рашисти перефарбували стелу у Маріуполі. / Фото: instagram.com/biedniakov

Російські окупанти дісталися стели "Маріуполь" – горе-дизайнери перефарбували її у потворний триколор, а також зняли герб та дату заснування міста.

Не зміг не відреагувати на такі пропагандистські вчинки рашистів телеведучий Андрій Бєдняков , який народився та виріс у приморському місті на Донеччині. Зірка "Орла і решки" звернувся до окупантів на своїй сторінці Instagram.

Реклама

Скільки фарби ви б не використовували, ви НІКОЛИ не зможете знищити синьо-жовті кольори! Маріуполь – це Україна, "граматеї". P.S. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише Їх. Вчителі х**нови, – висловився у бік окупантів Бєдняков.

У коментарях під постом телеведучого українці обурилися "креативом" рашистких загарбників та дали зрозуміти, що Маріуполь був і залишається українським містом.

"У колір своєї ганчірки пофарбували!"

"Пару днів і перефарбуємо!"

"С**ку собі розмалюйте, вбивці, мародери та злодії!"

"П***раси рашистські"

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що це вже не перше звернення телеведучого до загарбників. Раніше Андрій Бєдняков звернувся до росіян після ракетного удару по Києву.