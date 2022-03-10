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Андрій Данилко про війну: "Я не боюся смерті, мені важливо пройти гідно"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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10 березня, 15:27
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Знаменитий артист дав відверте інтерв'ю Наталі Влащенко для "Україна 24" та поділився своїми емоціями щодо війни
Андрій Данилко зізнався Наталії Влащенко, що він не боїться смерті
Андрій Данилко зізнався Наталії Влащенко, що він не боїться смерті / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Колаж: Сьогодні, скріншот

Легендарний артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, нещодавно озвучив найстрашніший сценарій для Росії. Крім цього, в інтерв'ю з Наталею Влащенко він визнав – колишнього життя вже ні в кого не буде.

Наталя поцікавилася у Андрія, чи відчував він таке раніше. Як виявилось, Данилко кілька разів у житті переживав такі емоції.

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Я не знаю, може, тому що я готовий до всього. Я не боюся смерті. Мені важливо пройти гідно. Мені це важливо. У мене був випадок... Не можна порівнювати це і те, що було. Як мене зрадили на тому "Євробаченні", що вони зі мною робили. Але ти вдумайся, як "Перший канал" зазомбував людей, які чули неіснуючий текст у пісні. А особливо, коли це твої знайомі кажуть, а ти сидиш і думаєш: "Боже, може, я збожеволів?" – поділився Андрій Данилко.

Артист має на увазі рядок із пісні Dancing Lasha Tumbai, з якою він посів друге місце на "Євробаченні" у 2005 році. Багато хто в рядку "lasha tumbai" чув "Russia, good bye" – з англ. "Росія, до побачення".

Фото: скріншот YouTube

Раніше Андрій Данилко згадав, як Філіп Кіркоров питав тоді, чи справді Сердючка співає про "рашу". Тепер же український артист заявив, що справді змінює слова у своєму хіті.

Друзі, з 24 лютого, жодного "лаша тумбай" у цій пісні...це лише "раша, гудбай". Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви це почули, – сказав Андрій Данилко.

Нагадаємо, Тіна Кароль присоромила українських артистів, які виступали у РФ.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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