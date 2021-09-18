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Андрій Данилко втратив маму і приховував це від публіки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 09:59
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Про смерть матері українського артиста стало відомо в ефірі телешоу. Сам Данилко важко переживає втрату і тому нікому не розповідав про трагедію
У Андрія Данилка померла мама
У Андрія Данилка померла мама / Фото: Скриншот из видео

Про смерть матері Андрія Данилка не було відомо ні пресі, ні його прихильникам. Ймовірно, артист не хотів афішувати траур, повідомляється в програмі "Вікріття.Післямова".

Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко зізнався, на що зважився заради дітей.

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За словами сусідів Світлани Іванівни Волкової, так звуть маму Андрія Данилка, вона пішла з життя на вісімдесят третьому році. Це сталося рік тому.

Я знала про це. Мені Андрій написав: "Померла мама", – поділилася бек-вокалістка Андрія Данилка Олена Романовська.

Друг Данилка – співак EL.Кравчук – також розповів, що Андрій був на похоронах матері в її рідному селі, де вона жила.

Андрій був на похоронах. Була служба в церкві, він все зробив, як люблячий син. Вони з мамою були друзями, – сказав EL.Кравчук.

Що відомо про маму Андрія Данилка

Маму Андрія Данилка звуть Світлана Іванівна Волкова. Вона була двічі в шлюбі. Андрій – її третя дитина.

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Андрій Данилко з мамою / Скріншот з YouTube

Жінка все життя прожила в селі під Полтавою. Із зірковим сином була в добрих стосунках, сам Данилко розповідав, що часто телефонує матері.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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