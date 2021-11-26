Андрій Данилко вперше розповів про концерт, який довелося скасувати через проблеми зі здоров'ям

Новий рік на роботі – звичайна історія для більшості артистів, які звикли дарувати людям радість у святкову ніч. Але бувають ситуації, коли щось іде не так

Андрій Данилко / Фото: телеканал "Україна"

Телеканал "Україна" активно готується до найчарівнішої ночі року. 31 грудня о 20:00 в ефірі каналу вийде святкове шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" , в якому ми побачимо виступи улюблених масок із двох сезонів, а також абсолютно нових зимових героїв.

Зірковий детектив проєкту Андрій Данилко разом зі своїми колегами відгадуватиме, які знаменитості зникли в оригінальних образах. Сьогодні, у розпал пандемії, артист вперше зізнався, що торік його новорічним планам завадив коронавірус.

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Данилко зізнається, що за 30 років, які він виступає в образі запальної Вєрки Сердючки, було лише кілька разів, коли Новий рік він зустрічав удома, а не на сцені.

Це було або через хворобу, або якщо в організаторів відбувалася якась накладка. Наприклад, минулого року ми мали працювати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, я закінчував роботу в Києві, і тут ми з Інною (акторка Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, – ред.) розуміємо, що втратили нюх та смак, – розповів Андрій Данилко в інтерв'ю телеканалу "Україна ".

Андрій Данилко розповів, як захворів на коронавірус перед Новим роком / Фото: прес-служба

Симптоми вказували саме на коронавірус. Артисти вирушили складати аналіз, де з ними трапилася кумедна історія.

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Ми о третій годині ночі поїхали робити тести . Там дівчинки ще попросили сфотографуватись з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі?" Ми всі посміялися. Сфотографувалися. Але так, зрештою ми захворіли, і виступ довелося скасувати, – зізнався зірковий детектив шоу "Маска".

Цього року Данилко знову запланував працювати на Новий рік. Пропозицій надійшло багато. Проте зараз артист знає точно: 31 грудня о 20.00 його запальна Вєрка Сердючка здивує сюрпризом телеглядачів грандіозного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

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