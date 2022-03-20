Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Все про спікера СБУ

Ліні Костенко - 92

"Вороги" РФ

Порада від Притули

Рішення Делона

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Андрій Хливнюк розповів, що окупанти "денацифікували" в Україні: це злочин без терміну давності!

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 09:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лідер гурту "Бумбокс" звернувся до російських військових та закликикав їх здаватись у полон або йти з України геть
Андрій Хливнюк закликав російських окупантів кидати зброю
Андрій Хливнюк закликав російських окупантів кидати зброю / Фото: instagram.com/andriihorolski

Ще у перші дні війни Андрій Хливнюк взяв до рук зброю та пішов в тероборону, аби захищати свою країну від загарбників. Тоді він закликав усіх українців знищувати окупантів, які вторглися в нашу державу.

Іде 23-й день кровопролиття. Вокаліст "Бумбоксу" продовжує обороняти батьківщину. Також він записав нове відеозвернення до окупантів. Музикант просить росіян нарешті одуматись.

Реклама

Всім привіт із Києва! Я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту "Бумбокс", а також боєць національної патрульної поліції міста Київ. Хочу вам сказати наступне: за 20 з чимось днів опору фашистській федерації, "денацифікувати" вдалося фашистській армії лише дитячі садки, житлові будинки. Захопити вдалося кілька доріг, на яких їх палять, як листя бабусі восени. Ніхто цього не забуде та не пробачить. Це треба чітко розуміти, – заявив артист.

Хливнюк закликав усіх тих російських військових, які усвідомлюють, що чинять великий злочин – кидати зброю.

Якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якщо ви якимось чином були направлені сюди вбивати та грабувати, але не хочете цього, бо розумієте, що це злочин у якого немає терміну давності – здавайтесь у полон, кидайте зброю, йдіть живими та здоровими до своїх сімей. Усім давним-давно зрозуміло, що таке "спецоперація Путіна", – додав музикант.

Радимо окупантам прислухатись до слів лідера гурту "Бумбокс" і залишити нашу країну у спокої. Їм ніколи цього злочину ніхто не пробачить!

Реклама

Нагадаємо, гурт "Антитіла" також проміняв музичні інструменти на зброю заради країни. Водночас переможець "Холостячки" Андрій Задворний займається волонтерством у лавах тероборони.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти