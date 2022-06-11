Андрій Рибак із "Холостячки" одружується з дівчиною, через яку покинув Ксенію Мішину

Учасник першого сезону романтичного реаліті Андрій Рибак оголосив про весілля зі своєю коханою Аліною. Пара вже розпланувала весілля

Андрій Рибак одружується

Після проекту "Холостячка" у головної героїні Ксенії Мішиної досі плутанина в особистому житті. Актриса після розлучення з переможцем шоу Олександром Еллертом під час війни знову відновила з ним спілкування.

А ось на любовному фронті у фаворита першого сезону проекту Андрія Рибака все склалося якнайкраще. Ще до проекту молодик познайомився з дівчиною Аліною, а тепер оголосил про весілля з нею.

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По-перше, ми завели кота, а по-друге, вирішили побратися! – повідомив у програмі "Як ти?".

Дівчина Андрія Аліна розповіла, що за кілька місяців до війни стала натякати коханому на те, що хоче якнайшвидше вийти за нього заміж. Обранка Рибалки мріяла про романтичну пропозицію в Парижі і Андрій готовий був здійснити її мрію, але побачення довелося відкласти до закінчення війни.

Пропозиція руки та серця була спонтанною та нестандартною – Андрій написав Аліні повідомлення відразу ж після того, як вона виїхала за кордон.

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Весілля – 20 серпня, між Днем незалежності та моїм днем народження, у мене 9 серпня, – назвав дату весілля Рибак. – Єдині розбіжності у нас у масштабі святкування. Аліна хоче розписатися і сімейну вечерю у ресторані. А я хочу навпаки додати до цього весільної атрибутики, кидання букета.

Раніше екс-холостяк Іраклі Макацарія розповів, як зробив пропозицію 20-річній нареченій.