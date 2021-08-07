Ані Лорак анонсувала концерти в Одесі. Вона співатиме українські хіти

Співачка вперше за довгий час виступить в Україні. У місті біля моря Лорак дасть відразу два шоу, де виконає свої найпопулярніші пісні

Ані Лорак анонсувала концерти в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Концерти Ані Лорак в Одесі пройдуть під посиленою охороною. Про це раніше заявили організатори шоу, які відбудуться 16 і 17 серпня в клубі ITAKA.

Лорак обіцяє шанувальникам два незабутніх концерти. В пості-анонсі вона зазначила, що порадує публіку улюбленими хітами українською мовою.

Мої любі! Ми так чекали нашої зустрічі... Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою, – звернулася до українських фанатів Ані Лорак.

Останні кілька років Ані Лорак живе і працює в Росії. Артистка знаходиться в дружніх стосунках із зірками російського шоу-бізнесу, зокрема, з Філіпом Кіркоровим. Вона також нерідко приїжджає в Україну, але в серпні вона вперше за сім років виступить на сцені.

В цьому році Лорак вже не вперше відвідує Україну. Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

До речі, в серпні одеську публіку своїми концертами порадують Світлана Лобода і репер Баста. Вони виступлять у клубі Ibiza.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

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