Ані Лорак дасть додатковий концерт в Україні: "На ваші численні прохання"

Виконавиця вирішила розширити свій концертний тур та зробити ще один додатковий концерт. Щоправда, відбудеться він не у Києві, і не на Заході України, а знову у Харкові

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак вирішила не звертати увагу на критику своїх концертів з боку колег, зокрема продюсера Ігоря Кондратюка та співака Павла Зіброва. Співачка проведе ще один концерт у рамках свого українського туру.

Новина виконавиця повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Дорогі мої, на ваші численні прохання – додаткові концерти #шоуTheBestUkraine! – анонсувала шоу Ані Лорак.

Таким чином у Харкові відбудеться два концерти співачки – 19 та 20 травня, також шоу пройде у Запоріжжі та Херсоні – 22 та 23 травня відповідно.

Ані Лорак приїде до України з концертами / Фото: КП в Украине

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Схоже, що таке рішення Ані Лорак ухвалила після свого аншлагу на концерті в Одесі , де люди буквально стояли у проходах

Публіка здивована тим, що співачка, яка зараз живе та працює в Росії, вперше за вісім років вирішила повернутися до України та провести, хай не всеукраїнський, але тур.

Багато шанувальників цікавляться, чому ж Ані Лорак не дає концертів у Києві та на Заході України, але мабуть поки що виконавиця не готова відповідати на це питання.

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Нагадаємо, що не всі українські знаменитості розкритикували Лорак за повернення до України. Наприклад, співачка Слава Камінська вирішила підтримати колегу по сцені .