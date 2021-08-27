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Ані Лорак і Сергій Лазарєв на тлі давніх чуток про роман представили спільну пісню про кохання

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 серпня, 13:08
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Після того, як Ані Лорак розлучилася зі своїм чоловіком, багато шанувальників артистки стали будувати здогади навколо її стосунків із Сергієм Лазарєвим
Ані Лорак і Сергій Лазарєв випустили спільну пісню
Ані Лорак і Сергій Лазарєв випустили спільну пісню / Фото: пресслужба

Деякі фани Ані Лорак досі таємно сподіваються, що її і російського виконавця, Сергія Лазарєва, пов'язує щось більше, ніж просто дружні стосунки.

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Сьогодні Лорак і Лазарєв зробили фанатам подарунок, випустивши спільну романтичну композицію "Не отпускай".

Ми співали душею, вклавши особисті переживання...Нехай ця пісня стане гімном всіх закоханих сердець! – коментує реліз треку Лорак.

Підготовка до випуску загальної композиції тривала три місяці.

Ми дуже довго шукали цю пісню. Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці, – каже Лазарєв.

У коментарях прихильники артистів зазначили, що пісня "явно не хіт", але все одно "гарна". Фани залишили свої відгуки на YouTube, зазначивши, що Лорак і Лазарєв – "красива пара":

  • Дуже красива, гармонійна пара! Нових пісень, успіхів вам!
  • На жаль, не хіт, але приспів класний. Вітаю з прем'єрою, любимо вас.
  • Як же гарно їхні голоси поєднуються. Ну ось чому в житті такі красиві пари і голоси не разом, блін?
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Скріншот: YouTube

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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