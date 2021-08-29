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Ані Лорак і Сергій Лазарєв наживо заспівали новий трек на Новій хвилі: дивіться відео

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 серпня, 17:15
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Лорак і Лазарєв представили спільну романтичну композицію "Не відпускай" буквально днями і вже встигли виступити з хітом перед широкою публікою в Сочі
Ані Лорак заспівала з Лазарєвим на "Новій хвилі"
Ані Лорак заспівала з Лазарєвим на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Підготовка до випуску пісні "Не відпускай" тривала три місяці. Лазарєв розповів раніше, що вони з Лорак довго шукали цю композицію і що вона точно знайде відгук у серцях слухачів.

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Не знаємо, як пісня, але виступ цього творчого тандему точно не залишило нікого байдужим. Особливо тих фанатів, які свято вірять, що між артистами більш ніж дружні стосунки.

Пісню "Не відпускай" Ані Лорак та Сергій Лазарєв виконали на сцені "Нової хвилі", а відео опублікували у себе в Instagram.

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У Мережі дуже бурхливо відреагували на виступ Лорак і Лазарєва:

  • "Дуже гарний виступ і пісня"
  • "Ми будемо з нетерпінням чекати на кліп"

Скріншот: instagram.com/anilorak

  • "Це було неймовірно, не втомлюся захоплюватися вами!"
  • "Кароліна, Сергій – ваш дует найкращий"

Скріншот: instagram.com/anilorak
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Раніше на "Новій хвилі" Ані Лорак анонсувала пісню українською. Останній раз вона випускала композицію на рідній мові сім років тому.

Буде пісня, особлива для мене особисто – вона буде українською, на мові рідній. І, я думаю, порадує моїх інтернаціональних шанувальників, тому що в музиці немає національності, вона звучить від серця, – сказала Ані Лорак в інтерв'ю на червоній доріжці "Нової хвилі".

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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