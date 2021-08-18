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Ані Лорак про концерти в Одесі: Любов глядачів – найбільший захист

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
18 серпня, 12:37
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Незважаючи на негативну реакцію в Мережі концерти Ані Лорак в одеському нічному клубі пройшли без провокацій
Ані Лорак подякувала українським глядачам за концерти в Одесі
Ані Лорак подякувала українським глядачам за концерти в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак вперше за багато років виступила в Україні . На концертах в Одесі два дні був sold out . Співачка не втомлюється дякувати українським глядачам за теплий прийом, а шанувальники сподіваються, що скоро Ані Лорак ще анонсує виступи в Україні.

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У Instagram Ані Лорак опублікувала пост після першого концерту в Одесі.

Вчора ми з вами були єдиним цілим. Так звучить любов ... Спасибі всім за ці незабутні емоції! – написала співачка і додала кілька фото з концерту.

Ані Лорак зібрала повний зал в Одесі
Ані Лорак зібрала повний зал в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак виступила в Одесі
Ані Лорак виступила в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак в Одесі
Ані Лорак в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

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Ані Лорак вперше за сім років виступила в Україні
Ані Лорак вперше за сім років виступила в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

Під час вчорашнього концерту співачка ще раз подякувала шанувальникам за підтримку.

Любов глядачів – найбільший захист, нагорода, охорона. Спасибі вам величезне, – сказала Ані Лорак.

Нагадаємо, зараз Ані Лорак разом з донькою Софією живе в Росії. Вона також нерідко приїжджає в Україну, але в серпні вона вперше за сім років виступила на сцені.

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Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Ані Лорак співачка
Відео з концерту Лорак
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