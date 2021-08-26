Ані Лорак здійснила давню мрію шанувальників (відео)

Ані Лорак на музичному фестивалі "Нова хвиля" в Сочі презентувала довгоочікуваний дует для її фанів

Ані Лорак на "Новій хвилі" презентувала спільний трек з Сергієм Лазарєвим / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак уже багато років дружить з російським співаком Сергієм Лазарєвим. Хоч якийсь час ходили чутки, що між ними щось більше, але самі артисти спростовують це. Поки одні шанувальники сватали Лорак до Лазарєва, інші просили знаменитостей зробити спільний трек. Бажання фанів було почуто! Ані Лорак і Сергій Лазарєв записали дует. Спільний трек вони представили на "Новій хвилі" в Сочі .

Здійснилося. Сьогодні ми з Сергієм Лазарєвим вперше представили нашу спільну пісню. Ви так довго цього чекали, – написала співачка у Instagram.

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Ані Лорак презентувала спільний трек з Сергієм Лазарєвим / Фото: instagram.com/anilorak

Офіційний реліз спільного треку Лорак і Лазарева відбудеться 27 серпня , але шанувальники, почувши вже пісню на "Новій хвилі", впевнені – це буде хіт.

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У коментарях прихильники не приховують свого захоплення від дуету.

"Ура здійснилося. Тепер фанатам можна напитися"

"Неймовірні. Звичайно чекаємо. Дуже чекаємо – це нарешті сталося! Через стільки років.

"Найкращі і улюблені"

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До слова, Ані Лорак і Сергій Лазарєв раніше вже на концертах виступали разом.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак анонсувала пісню українською мовою. Це буде перший трек співачки на рідній мові за сім років.

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