Ані Лорак поділилася архівними фото з відомим британським музикантом

На знімку ледь можна впізнати співачку – кадр був зроблений багато років тому і відтоді зовнішність Ані Лорак змінилася

Ані Лорак привітала Міка Джаггера з днем народження / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак виклала в сторіс фотографію з лідером The Rolling Stones Міком Джаггером і привітала його з днем народження. Вчора артист святкував 78-річчя.

Виконавиця не уточнила, коли був зроблений цей знімок, але виглядає вона на ньому зовсім інакше. Навряд чи хтось пам'ятає Ані Лорак такою.

Ані Лорак показала фото з Міком джаггером / Фото: instagram.com/stories/anilorak

До слова, зараз Лорак відпочиває в Туреччині. Напередодні вона поділилася з підписниками спокусливими кадрами в золотому бікіні, що підкреслює її пишні груди.

Зірка проводить час на віллі з басейном і спортзалом. Навіть у відпустці Лорак приділяє час спорту і тримає своє тіло у формі – в сторіс вона показала як займається на тренажері.

Ані Лорак на відпочинок займається спортом / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Нагадаємо, що в серпні Ані Лорак збирається виступити в Одесі. Не найдешевші квитки на її концерт вже практично розпродані.

Співачка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років. Точніше, два концерти.

Раніше телеведучий Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак колаборанткою і розкритикував її майбутні концерти в Україні.

Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті: