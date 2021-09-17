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Ані Лорак похвалилася нової російською нагородою: Приємно отримувати такі знаки уваги

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 09:56
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У Москві днями відбулася одинадцята урочиста церемонія вручення премій Fashion People Awards
Ані Лорак перемогла в номінації "Fashion-співачка" на премії Fashion People Awards 2021
Ані Лорак перемогла в номінації "Fashion-співачка" на премії Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка, яка нещодавно поділився міні-фільмом про гастролі в Одесі , отримала ще одну російську нагороду. Ані Лорак визнали наймоднішою співачкою на премії Fashion People Awards.

"Fashion співачка". Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання, – написала артистка у Instagram і опублікувала кілька фото з заходу.

Ані Лорак на премії Fashion People Awards 2021
Ані Лорак на премії Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak

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Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак вийшла у світ в чорних брюках і топ-бра з ланцюжками. Доповнили образ довгий хвіст і вечірній макіяж.

Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak_fan_team/

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У коментарях співачку привітали з черговою нагородою.

  • "Краща! Ви заслужили!"
  • "Красуня наша улюблена"
  • "Це заслужена нагорода"

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Нагадаємо, раніше Ані Лорак анонсувала нову пісню українською мовою . Співачка вперше за сім років має намір презентувати пісню рідною мовою.

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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