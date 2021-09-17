Ані Лорак похвалилася нової російською нагородою: Приємно отримувати такі знаки уваги

Співачка, яка нещодавно поділився міні-фільмом про гастролі в Одесі , отримала ще одну російську нагороду. Ані Лорак визнали наймоднішою співачкою на премії Fashion People Awards.
"Fashion співачка". Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання, – написала артистка у Instagram і опублікувала кілька фото з заходу.
Лорак вийшла у світ в чорних брюках і топ-бра з ланцюжками. Доповнили образ довгий хвіст і вечірній макіяж.
У коментарях співачку привітали з черговою нагородою.
- "Краща! Ви заслужили!"
- "Красуня наша улюблена"
- "Це заслужена нагорода"
Нагадаємо, раніше Ані Лорак анонсувала нову пісню українською мовою . Співачка вперше за сім років має намір презентувати пісню рідною мовою.
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