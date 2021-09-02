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Ані Лорак показала новий імідж 10-річної дочки (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 09:20
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Єдина дочка Ані Лорак вчиться в одній з приватних шкіл Москви. Співачка поділилася фото, зробленим 1 вересня
Ані Лорак опублікувала нові фото з донькою
Ані Лорак опублікувала нові фото з донькою / Фото: instagram.com/anilorak

Дочка Ані Лорак Софія в цьому році пішла в четвертий клас , як і багато інших батьків , співачка не пропустила святкову лінійку в школі. У себе в Instagram артистка опублікувала нові фото.

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Ані Лорак і Софія позували в класі біля дошки. Співачка для виходу обрала чорні джинси скінні, косуху і ботильйони. Софія була в шкільній формі – картатій спідниці плісе і жакеті з гербом гімназії. Варто зазначити, що дочка співачки трохи поекспериментувла з іміджем – вона висвітлила кілька пасом.

Ані Лорак з донькою Софією
Ані Лорак з донькою Софією / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак з донькою Софією
Ані Лорак з донькою Софією / Фото: instagram.com/anilorak

У коментарях підписники співачки побажали Софії легкого навчального року.

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Нагадаємо, Павлівськая гімназія – сама першокласна школа в Москві і Підмосков'ї, де вчаться зіркові чада. Навчальний заклад створено на базі Вищої школи економіки. У викладацькому складі носії іноземних мов і кандидати наук. За навчання дочки в престижній школі Ані Лорак платить майже півтора мільйона рублів на рік (365 тисяч гривень).

Разом з Софією в цій гімназії навчаються діти інших зірок російського шоу-бізнесу – дочки Глюкози, Олександра Ревва і співачки Слави.

Нещодавно Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що її дочка Софія може стати артисткою . 10-річна дочка співачки іноді знімається з мамою в популярних шоу, а також Софія стала активно вести соц мережі.

Ані Лорак підтримає рішення дочки стати артисткою
Ані Лорак підтримає рішення дочки стати артисткою / Фото: instagram.com/anilorak

Софії безумовно подобається сцена. Вона артистична, практично з пелюшок в центрі уваги, це не могло не позначитися. Вона грає в шкільному театрі, іноді їздить зі мною на гастролі, це дуже її надихає, – сказала співачка.

Софія виконала пісню мами на вечірці свого хрещеного Філіпа Кіркорова:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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