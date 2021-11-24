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Ані Лорак показала себе зовсім юною і розповіла про труднощі у творчості

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 10:50
В закладинки
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Багато хто пам'ятає Ані Лорак зовсім юною дівчиною, яка вперше з'явилася на телеекранах у 17 років. З того часу в кар'єрі співачки було чимало злетів та падінь
Ані Лорак показала архівні записи
Ані Лорак показала архівні записи / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка, яка виступить на концерті Москві, поділилася своїми архівними відео в Instagram.

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На записах шанувальники виконавиці побачили її на початку творчого шляху. Архівні кадри Лорак супроводжує пісня "Стала сильнее" з нового альбому, який співачка презентувала зовсім недавно.

Фото – instagram.com/anilorak

Лорак розповіла, що часто стикалася із труднощами на своєму шляху. За словами виконавиці, навколо неї було багато людей, які не вірили в неї і не підтримували, але їй вдалося впоратися з громадською думкою і рухатися вперед.

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День за днем, долаючи труднощі, долаючи втому, долаючи емоційний тиск, я, не оглядаючись, йшла до своєї мети. У мене було величезне бажання, віра та завзятість. І тепер, згодом, я можу сказати: Так, я стала сильнішою, – підписала відео Лорак.

Фото – instagram.com/anilorak

У коментарях фанати висловили своє замилування на адресу Лорак. Багато хто подякував їй за творчість і натхнення, а також написав безліч компліментів.

  • "Краща"
  • "Ваша історія захоплює. Кароліна, дякую за кохання та щирість"
  • "Кароліна, ви справжній мотиватор та приклад для багатьох!"
  • "Ви така сильна, пишаємося вами"
  • "Який шедевр"
Фото – instagram.com/anilorak

Більше новин про артистку:

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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